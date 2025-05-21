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    核戰邊緣走一回！巴基斯坦陸軍參謀長晉升元帥 史上第二人

    巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（General Asim Munir）21日獲晉升為陸軍元帥。圖為穆尼爾於2022年11月1日以中將身份在伊斯蘭馬巴德出席一場儀式的檔案照。（美聯社）

    巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（General Asim Munir）21日獲晉升為陸軍元帥。圖為穆尼爾於2022年11月1日以中將身份在伊斯蘭馬巴德出席一場儀式的檔案照。（美聯社）

    2025/05/21 16:25

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國斡旋下，擁核的巴基斯坦與印度達成停火協議數日後，巴國總理夏立夫（Shehbaz Sharif）已將該國位高權重的陸軍參謀長穆尼爾（General Asim Munir）晉升為陸軍元帥（Field Marshal），成為巴基斯坦歷史上第二位獲此殊榮的軍事將領。

    《美聯社》報導，巴基斯坦新聞部長塔拉爾（Attaullah Tarar）在一份聲明中宣布此項人事晉升。同時，總理夏立夫也批准延長空軍參謀長西杜（Air Chief Marshal Zaheer Ahmed Baber Sidhu）的任期，以表彰其貢獻。

    夏立夫日前曾讚揚穆尼爾及其他軍方領導人，針對印度5月7日清晨對巴國空軍基地發動的空襲，做出了他所形容的「適切回應」。穆尼爾在一份聲明中表示：「我對此榮譽深切感謝真主阿拉。」

    穆尼爾的晉升，使他成為繼艾約布汗（General Ayub Khan）將軍之後，巴基斯坦第二位陸軍元帥。艾約布汗曾任巴基斯坦總統，並在1965年印巴戰爭期間領導國家。

    此次停火旨在結束數週以來不斷升級的衝突。上個月發生一起針對遊客的大規模槍擊事件，印度指責巴基斯坦是幕後黑手，但巴方否認此指控，事件隨後引爆了包含飛彈與無人機攻擊在內的一系列衝突。

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