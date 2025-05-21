酷愛這一味！日本中年大叔偷人妻褻衣 贓物多到可鋪成地毯
警方從嫌犯家中搜出550件的女性貼身衣物，及女學生制服、體操服等。（圖擷取自社群平台「X」）
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本京都一名人妻習慣將內衣曬在屋外，近日卻被老公發現這些內衣突然不見，懷疑遭內衣賊偷走，急忙報案。警方根據監視器畫面，鎖定一名52歲嫌犯，上門將他逮捕，並在嫌犯家中，搜出多達550件的女性貼身衣物，證實男子並非首次犯案。
綜合日媒報導，京都府宮津市警方8日接獲報案，一名36歲男子表示，發現妻子晾曬在陽台的內衣消失不見，懷疑遭變態盯上後偷走。警方前往報案男子家中，並調閱他設置在陽台的監視器，鎖定一名52歲、名為福尾盛廣的公司職員，警方已在昨（20日）以竊盜罪嫌，將這名內衣賊逮捕歸案。
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另據警方透露，他們派人前往福尾盛廣的住家進行調查，竟搜出大量的女性貼身衣物，包含女用內衣褲、女學生制服及體操服等，數量多達550件。福尾盛廣向警方坦承偷竊，聲稱犯案動機「全是為了滿足自身性慾」，警方正在調查是否還犯下其他罪行。
下着に学生服、体操服まで…自宅から約５５０点見つかる ５２歳会社員を窃盗容疑で逮捕 京都府警（ABCニュース）#Yahooニュースhttps://t.co/lSYCjKRorJ— 朝日放送テレビ報道局 （@abc_hodokyoku） May 20, 2025
自宅から女性用下着500着以上を押収 窃盗疑いで会社員の男を逮捕、京都府警 - 産経ニュースhttps://t.co/LIfjyecwwD— 産経ニュースWEST （@SankeiNews_WEST） May 20, 2025
自宅から女性用下着500着以上を押収しており、他にも盗みを繰り返していたとみて捜査する。