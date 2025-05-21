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    酷愛這一味！日本中年大叔偷人妻褻衣 贓物多到可鋪成地毯

    警方從嫌犯家中搜出550件的女性貼身衣物，及女學生制服、體操服等。（圖擷取自社群平台「X」）

    警方從嫌犯家中搜出550件的女性貼身衣物，及女學生制服、體操服等。（圖擷取自社群平台「X」）

    2025/05/21 22:40

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本京都一名人妻習慣將內衣曬在屋外，近日卻被老公發現這些內衣突然不見，懷疑遭內衣賊偷走，急忙報案。警方根據監視器畫面，鎖定一名52歲嫌犯，上門將他逮捕，並在嫌犯家中，搜出多達550件的女性貼身衣物，證實男子並非首次犯案。

    綜合日媒報導，京都府宮津市警方8日接獲報案，一名36歲男子表示，發現妻子晾曬在陽台的內衣消失不見，懷疑遭變態盯上後偷走。警方前往報案男子家中，並調閱他設置在陽台的監視器，鎖定一名52歲、名為福尾盛廣的公司職員，警方已在昨（20日）以竊盜罪嫌，將這名內衣賊逮捕歸案。

    另據警方透露，他們派人前往福尾盛廣的住家進行調查，竟搜出大量的女性貼身衣物，包含女用內衣褲、女學生制服及體操服等，數量多達550件。福尾盛廣向警方坦承偷竊，聲稱犯案動機「全是為了滿足自身性慾」，警方正在調查是否還犯下其他罪行。

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