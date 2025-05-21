巴基斯坦不平靜！校車上學途中遭自殺汽車攻擊 學生4死38傷

俾路支省的一個市場附近發生汽車炸彈爆炸，造成4人死亡。（法新社）

2025/05/21 15:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦南部又發生恐怖攻擊，今（21日）一名自殺式汽車炸彈客襲擊了一輛校車，造成至少4名兒童死亡，38人受傷，恐是當地恐怖組織「俾路支解放軍」（BLA）所為。

據《美聯社》報導，巴基斯坦官員表示，巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）境內、距離首都伊斯蘭馬巴德將近200公里的庫茲達縣（Khuzdar）今發生一起恐怖攻擊，1輛正在運送兒童前往該市一所軍方學校的校車，遭到自殺式汽車炸彈攻擊，造成至少4名兒童死亡，38人受傷，有幾名兒童情況危急，死亡人數恐進一步上升。

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目前尚無任何組織聲稱對此負責，但人們懷疑是俾路支分離主義組織「俾路支解放軍」所為，2019年被美國指定為恐怖組織的「俾路支解放軍」，經常襲擊該地區的安全部隊和平民。幾天前，俾路支省的一個市場附近發生也汽車炸彈爆炸，造成4人死亡。

巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）強烈譴責這起攻擊，並對兒童的死亡表示深切哀悼，他痛批行兇者為「野獸」，不值得寬恕，針對無辜兒童犯下了赤裸裸的野蠻行徑。

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