為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    巴基斯坦不平靜！校車上學途中遭自殺汽車攻擊 學生4死38傷

    俾路支省的一個市場附近發生汽車炸彈爆炸，造成4人死亡。（法新社）

    俾路支省的一個市場附近發生汽車炸彈爆炸，造成4人死亡。（法新社）

    2025/05/21 15:00

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦南部又發生恐怖攻擊，今（21日）一名自殺式汽車炸彈客襲擊了一輛校車，造成至少4名兒童死亡，38人受傷，恐是當地恐怖組織「俾路支解放軍」（BLA）所為。

    據《美聯社》報導，巴基斯坦官員表示，巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）境內、距離首都伊斯蘭馬巴德將近200公里的庫茲達縣（Khuzdar）今發生一起恐怖攻擊，1輛正在運送兒童前往該市一所軍方學校的校車，遭到自殺式汽車炸彈攻擊，造成至少4名兒童死亡，38人受傷，有幾名兒童情況危急，死亡人數恐進一步上升。

    目前尚無任何組織聲稱對此負責，但人們懷疑是俾路支分離主義組織「俾路支解放軍」所為，2019年被美國指定為恐怖組織的「俾路支解放軍」，經常襲擊該地區的安全部隊和平民。幾天前，俾路支省的一個市場附近發生也汽車炸彈爆炸，造成4人死亡。

    巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）強烈譴責這起攻擊，並對兒童的死亡表示深切哀悼，他痛批行兇者為「野獸」，不值得寬恕，針對無辜兒童犯下了赤裸裸的野蠻行徑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播