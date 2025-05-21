噁！「對嘴狂飲」SUKIYA水壺 大阪少女下場曝
日本大阪一間SUKIYA分店日前發生顧客對嘴狂喝公用冷水壺的迷惑行為。（擷取自@GC5R5OGIKgV0yvz/X）
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本知名連鎖丼飯品牌「すき家」（SUKIYA）2月初發生顧客迷惑行為，2名16歲少女在大阪市中央區一間分店用餐時，竟公然對著店內提供的公共冷水壺對嘴狂飲，還將過程拍成影片上傳至社群媒體，引發廣大網友撻伐，事件迅速在網路發酵。
綜合日媒報導，這起事件發生在2月1日，2名少女的行為迫使店家緊急清洗水壺並報警。大阪警方展開調查後，確認涉案者的身分，並於本月15日提出「業務妨害」及「恐嚇」的指控。雖然她們的犯案動機未公開，但考量到皆為未成年人，警方選擇以「書類送檢」方式將案件移送檢察機關，由檢方決定是否起訴。
請繼續往下閱讀...
對此，SUKIYA總公司透過聲明回應，「我們無法容忍任何會損害顧客安心用餐體驗的行為，今後對此類擾亂事件將持續採取嚴正對應。」
類似情節近年在日本屢見不鮮，引發外界對餐廳衛生與公共道德意識的憂慮。2023年，愛知縣曾有3名年輕人在壽司連鎖店「藏壽司」將醬油罐含入口中後拍片上傳；同年，栃木縣亦有2名男子因在拉麵店將公用大蒜的湯匙含嘴拍攝惡搞影片遭警方逮捕。
すき家で子供が迷惑行為— ポケカメン@ちょこらび （@GC5R5OGIKgV0yvz） February 3, 2025
あれだけ過去にやらかした人がいたからもうこういう子はいないと思ったけどまだいました
皆が使う水を直接飲むな
まじ外食するの最近怖いこういうのばっかだから
#拡散希望 pic.twitter.com/va1MAZzoQi