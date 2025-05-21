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    噁！「對嘴狂飲」SUKIYA水壺 大阪少女下場曝

    日本大阪一間SUKIYA分店日前發生顧客對嘴狂喝公用冷水壺的迷惑行為。（擷取自@GC5R5OGIKgV0yvz/X）

    日本大阪一間SUKIYA分店日前發生顧客對嘴狂喝公用冷水壺的迷惑行為。（擷取自@GC5R5OGIKgV0yvz/X）

    2025/05/21 16:04

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本知名連鎖丼飯品牌「すき家」（SUKIYA）2月初發生顧客迷惑行為，2名16歲少女在大阪市中央區一間分店用餐時，竟公然對著店內提供的公共冷水壺對嘴狂飲，還將過程拍成影片上傳至社群媒體，引發廣大網友撻伐，事件迅速在網路發酵。

    綜合日媒報導，這起事件發生在2月1日，2名少女的行為迫使店家緊急清洗水壺並報警。大阪警方展開調查後，確認涉案者的身分，並於本月15日提出「業務妨害」及「恐嚇」的指控。雖然她們的犯案動機未公開，但考量到皆為未成年人，警方選擇以「書類送檢」方式將案件移送檢察機關，由檢方決定是否起訴。

    對此，SUKIYA總公司透過聲明回應，「我們無法容忍任何會損害顧客安心用餐體驗的行為，今後對此類擾亂事件將持續採取嚴正對應。」

    類似情節近年在日本屢見不鮮，引發外界對餐廳衛生與公共道德意識的憂慮。2023年，愛知縣曾有3名年輕人在壽司連鎖店「藏壽司」將醬油罐含入口中後拍片上傳；同年，栃木縣亦有2名男子因在拉麵店將公用大蒜的湯匙含嘴拍攝惡搞影片遭警方逮捕。

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