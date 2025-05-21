中國9歲圍棋天才男童跳樓輕生 疑不堪虎爸長期家暴痛毆

中國福建省一名年僅9歲的天才小棋手朱宏鑫，疑似不堪虎爸長期以「棍棒教育」家暴，選擇在日前跳樓輕生。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」）

2025/05/21 15:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建省一名年僅9歲的小棋手朱宏鑫，曾拿下全中國少兒圍棋公開賽的幼兒組冠軍，今年4月更升上業餘6段，其出色實力備受各界期待。然而，中國社群平台從19日起開始瘋傳，這名圍棋天才疑似不堪虎爸長期以「棍棒教育」家暴，甚至還在比賽輸棋時當場痛毆他，最終選擇跳樓輕生。

綜合中媒報導，來自中國福建省泉州市的朱宏鑫，曾在7歲時以9戰全勝的戰績，奪下中國首屆「渾南盃」全國少兒圍棋公開賽的幼兒組冠軍，並成為福建圍棋協會年紀最小的棋手，之後更跳級就讀相當於國中的「杭州智力運動中等專業學校」。不少棋手也指出，擁有出色天賦的朱宏鑫，在未來非常有機會成為世界棋的職業棋士。

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但據中國網友瘋傳多個群聊截圖和貼文顯示，年幼的朱宏鑫在今年5月19日晚間跳樓後身亡，至於輕生的原因，疑似與他在5月參加浙江杭州舉辦的「明仕盃」全國少兒圍棋公開賽有關。有棋友透露，當時朱宏鑫不慎丟掉最後一局、錯失冠軍，結果他的父親當場大發雷霆，在現場瘋狂朝他的心口拳打腳踢，直到保安上前制止才停下暴行。

中國棋界人士爆料，朱宏鑫的父親有嚴重的家暴傾向，2名前妻因此跟他離婚。不僅如此，朱父每次都會跟隨朱宏鑫參賽，只要兒子輸棋一次，朱父就會不分場合地點，直接場當眾毆兒子，即使有其他人上前勸阻，也會差點遭到對方攻擊。更有網友挖出朱父社群帳號，發現他發布的朱宏鑫照片，不僅鮮少展現笑容，身上總是傷痕累累。

消息曝光後，據傳朱父已被警方帶走調查，網友們則紛紛痛罵，「天才可惜投胎到中國了」、「這種畜生為什麽能有孩子？」「這麼長期的虐待兒童罪行，圍棋協會的人都是睜眼瞎嗎？！一幫犯罪集團！」、「中國人喜歡把人當工具，養老的工具，掙錢的工具，光宗耀祖的工具。唯獨不把人當人！」、「眾人都知道他的遭遇，卻沒人按『世界冠軍級別的苗子』的標準來拯救他，這種事後的惋惜透著噁心」。

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