尹錫悅下台後首度公開活動 現身首爾戲院觀看「選舉舞弊」紀錄片

南韓前總統尹錫悅今（21）日現身首爾東大門的戲院，觀看選舉舞弊題材的電影，引發討論。（歐新社）

2025/05/21 15:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓將於6月3日舉行總統大選，因戒嚴風波被彈劾下台的前總統尹錫悅，今（21）日罕見現身首爾東大門區電影院，出席一部以選舉舞弊為主題的紀錄片《選舉舞弊，是神的作品嗎？》試映會。這是他4月4日下台後首度參加公開活動，觀影舉動旋即引發是否試圖干預選舉、煽動陰謀論的爭議。

綜合韓媒報導，當地時間上午9時35分左右，尹錫悅抵達首爾東大門的「Megabox」電影院，準備觀看紀錄片《選舉舞弊，是神的作品嗎？》直到電影播放完畢後，均未發表任何談話便離開。導演李英敦事後受訪透露，尹錫悅曾表示，他認為選舉應該如台灣或德國那樣，採用完全透明、排除電腦與電子設備的方式進行。

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觀影當下戲院外也出現上百名支持者群聚，有人手舉紅色氣球，上面寫著「你們不知道這是一場被操縱的選舉」，群眾高呼尹錫悅名字，氣氛頗為熱烈。尹則僅與人短暫對視後即入場。此外，電影院內張貼的宣傳海報上，不只電影名稱，還用大字寫著「我確信6月3日的選舉是舞弊的」。

距離總統選舉僅剩13天，尹錫悅選擇到戲院觀看該紀錄片的行為引發高度關注。他於17日宣布退出執政黨「國民力量黨」，但仍公開表態支持該黨候選人金文洙。有批評者認為此舉是在選前刻意動員保守派群眾，延續關於選舉不公的質疑，甚至影響本身仍在進行中的刑事訴訟。

尹錫悅在戒嚴期間以「確認選舉舞弊嫌疑犯」為由，向中央選舉管理委員會派遣戒嚴部隊，目前正因涉嫌帶頭叛亂接受刑事審判，外界擔心他如今觀看該類紀錄片，實則為施壓司法或轉移焦點。

國民力量黨首席發言人申東旭受訪表示，尹錫悅已退出國民力量黨，黨中央無可置評。至於該黨總統候選人金文洙則回應，「不清楚這是什麼樣的電影」，強調南韓選舉制度必須維持公正透明，若有舞弊質疑，選舉委員會應持續釐清並恢復社會信任。

尹錫悅抵達戲院時，現場聚集不少手持紅氣球的支持者。（歐新社）

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