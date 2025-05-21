尷尬！2辣妹赴峇里島渡假 脫光光跳入泳池竟有「陌生男冒出來」

澳洲2名女子日前前往峇里島旅遊，清晨6時許抵達預訂的「私人別墅」後，隨後迫不及待地脫光衣服跳入泳池，孰料忽然有名男子從房間走出稱「你們吵醒我了」。（圖擷自「karina_horton9」Tiktok、本報合成）

2025/05/21 15:27

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲2名女子日前前往峇里島旅遊，清晨6時許抵達她們預訂的「私人別墅」後，隨後迫不及待地脫光衣服跳入泳池，孰料忽然有名男子從房間走出稱「你們吵醒我了」，尷尬全程上傳至社群平台後，迄今吸引超過1900多萬瀏覽人次引發網友熱烈討論。

據《太陽報》20日報導，24歲攝影師霍頓（Karina Horton）今年4月7日於Tiktok發布一段影片，內容提及她與20歲朋友貝拉前往峇里島旅遊，選擇入住一間看似現代、白牆環繞的高級別墅，當天清晨6點抵達後馬上脫光衣服、全裸跳入泳池，享受清涼時光。

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公開影像可見，2人才游沒多久，有1名陌生男子忽然從房間走出，男子向她們說「你們吵醒我了，你們從哪裡來的？」，2人接著回說「澳洲」，待對方離開後才起身用毛巾包裹身體。

網友看到影片後紛紛留言，有人說「天啊你們是裸泳嗎？」、「笑到不行！」、「太搞笑了吧！」、「一到就裸泳也太狂。」

霍頓最後提醒網友，務必要確認訂房時的「房型選項」、「住宿詳情」，別只看整體介紹，因為你永遠不知道會被分配到哪間房。

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