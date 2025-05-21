倫敦殘忍殺貓案抓到人了！兇手竟是未成年

英國倫敦3日傳出有2名青少年殘忍虐待小貓並加以殺害，現已逮捕兇手。（路透，示意圖）

2025/05/21 13:16

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦3日傳出有2名青少年殘忍虐待小貓並加以殺害。經過警方多日調查後，發現兇手均為未成年，19日火速將2人逮捕，並在20日以殺害動物與在公共場合持有刀具2項罪名將其起訴。

據《鏡報》報導，英國倫敦3日有民眾發現2名青少年手持動物籠子及刀具在街上走動，不久便察覺現場有2隻小貓被殘忍殺害，其中一隻小貓肚子被剖開躺在地上，另一隻則是被吊掛在樹上，警方接獲報案後透過閉路監視器找到這2名青少年，分別是一名17歲的少年以及16歲的少女，2人於19日被逮捕後，20日在地方法院上承認了自己殘忍的行為。

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檢察官本傑明（Valerie Benjamin）在法庭上指出，對這2名青少年犯後逃逸的行為感到震驚，同時在少年的手機上面發現搜尋紀錄含有「殺死貓狗」、「如何殺人」等關鍵字，令他感到相當不安。目前2人被交給當地機關嚴格管理，禁止其擁有或接觸活體動物，並只能在預先登記的18歲以上成年人陪同下才能離開家裡，另外，還需要向警方登記他們的手機以及SIM卡。

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