為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    倫敦殘忍殺貓案抓到人了！兇手竟是未成年

    英國倫敦3日傳出有2名青少年殘忍虐待小貓並加以殺害，現已逮捕兇手。（路透，示意圖）

    英國倫敦3日傳出有2名青少年殘忍虐待小貓並加以殺害，現已逮捕兇手。（路透，示意圖）

    2025/05/21 13:16

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦3日傳出有2名青少年殘忍虐待小貓並加以殺害。經過警方多日調查後，發現兇手均為未成年，19日火速將2人逮捕，並在20日以殺害動物與在公共場合持有刀具2項罪名將其起訴。

    《鏡報》報導，英國倫敦3日有民眾發現2名青少年手持動物籠子及刀具在街上走動，不久便察覺現場有2隻小貓被殘忍殺害，其中一隻小貓肚子被剖開躺在地上，另一隻則是被吊掛在樹上，警方接獲報案後透過閉路監視器找到這2名青少年，分別是一名17歲的少年以及16歲的少女，2人於19日被逮捕後，20日在地方法院上承認了自己殘忍的行為。

    檢察官本傑明（Valerie Benjamin）在法庭上指出，對這2名青少年犯後逃逸的行為感到震驚，同時在少年的手機上面發現搜尋紀錄含有「殺死貓狗」、「如何殺人」等關鍵字，令他感到相當不安。目前2人被交給當地機關嚴格管理，禁止其擁有或接觸活體動物，並只能在預先登記的18歲以上成年人陪同下才能離開家裡，另外，還需要向警方登記他們的手機以及SIM卡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播