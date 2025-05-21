美軍「無阻礙進出」丹麥空軍基地協議惹議 川普奪格陵蘭野心添隱憂

圖為位於丹麥王國自治領土格陵蘭島北部的美國皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。該基地的戰略重要性在美丹新防衛協議的背景下，更受關注。（美聯社資料照）

2025/05/21 10:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕丹麥於2023年12月與美國簽署新的防衛協議，賦予美軍「無阻礙進出」丹麥空軍基地的權利。然而，時隔一年多，隨著丹麥國會預計於6月11日投票通過此案，外界對該協議潛在影響的憂慮正日益加劇，特別是在美國總統川普重掌大權並覬覦丹麥自治領土格陵蘭的背景下，這項協議顯得格外敏感。

《衛報》報導，當初簽署協議時，由拜登政府領導的美國仍是丹麥堅定的北約盟友，兩國曾在伊拉克及阿富汗並肩作戰，北歐鄰國瑞典、芬蘭與挪威也與美國簽有類似協議。但川普上任後，不僅史無前例地推動收購或奪取丹麥王國戰略要地格陵蘭，更拒絕排除動武的可能性，甚至傳出已下令情報機構加強在該地的間諜活動。

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這項協議意味著駐丹麥美軍將適用美國司法管轄權，若美軍在丹麥任何地方犯罪，將首先依美國而非丹麥法律受懲。協議同時開放美軍使用位於卡魯普（Karup）、斯克呂斯楚普（Skrydstrup）及奧爾堡（Aalborg）的三處丹麥空軍基地，並賦予美軍及憲兵在這些地點內外對丹麥平民行使權力。此外，美國還能在丹麥境內及從丹麥展開軍事活動，包括派駐人員、儲存軍事物資與裝備、維修、訓練及演習。

丹麥人權研究所資深研究員凱辛（Peter Vedel Kessing）警告，協議恐賦予美軍鎮壓基地外示威的權力，且丹麥屆時將無法起訴過度使用武力的美軍。他強調，除非確保協議不違憲賦予外國官方權力，否則不應通過。

上月，丹麥國防部一份諮詢文件揭示美軍將被賦予「在必要情況下，為使用、運作、防衛及控制美軍所用設施與區域，而對丹麥領土上平民行使權力」的權利，警訊隨之響起。當時，丹麥團結黨（Danish unity party）稱美方新權力「令人擔憂」。該黨外交事務發言人馬赫（Trine Pertou Mach）表示：「我們將執法權交給外國憲兵，這影響相當深遠。」

根據協議，該協定十年內不可撤銷。但丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）上週表示，若美國強行奪取格陵蘭，丹麥將可提前終止協議。他在一份國會回應中寫道：「不言而喻，美國對格陵蘭的全部或部分兼併，將賦予丹麥終止防衛合作協議的權利。」

丹麥國防部向《衛報》解釋，新協議將授權美軍行使其設施使用、運作、防衛或控制所必需的一切權利與權力，包括採取相稱措施維持秩序及保護相關人員。

國防部發言人強調，美軍權力將受經協調的安全計畫規範並由丹麥監督，並非毫無限制。他又指，協議總體原則是所有活動皆須尊重丹麥主權與法律體系。

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