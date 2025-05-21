川普將移民送往古巴 美參議員揭「每人每天花費300萬元」

美國民主黨籍參議員皮特斯20日在聽證會上披露，美國總統川普將非法移民送往古巴，每人每天需花費10萬美元。（彭博資料照）

2025/05/21 11:51

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨籍參議員皮特斯（Gary Peters）華府時間20日在聽證會上披露，美國總統川普（Donald Trump）動用位於古巴的海軍基地安置非法移民，每名被拘留者每天需花費10萬美元（約新台幣300萬元）。皮特斯譴責稱，此為政府浪費開支的典型案例。

據《路透》報導，美國參議院跨黨派「國土安全暨政府事務委員會」（Homeland Security and Governmental Affairs Committee）民主黨領袖皮特斯20日向國土安全部長諾姆（Kristi Noem）確認這筆高昂花費，遠高於美國境內移民拘留設施每人每天165美元（約新台幣4950元）的費用。

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川普今年1月簽署備忘錄，指示國防部與國土安全部擴建位於古巴東部的關達那摩灣（Guantanamo Bay）海軍基地拘留所，使收容人數增至3萬人。

皮特斯質疑，為何需要將非法移民送往位於古巴的美國海軍基地，不久後再用納稅人的錢將其帶回美國。

皮特斯說：「我們每天花費10萬美元來羈押關達那摩灣監獄的囚犯。……把他們（非法移民）關在那裡一段時間後，又用飛機送他們回美國；或者，我們可以花費每天165美元的價格，把他們關在這裡（美國本土）。我覺得這太離譜了。」

川普的移民執法和大規模驅逐行動正消耗大量經費和資源，白宮要求國會為國土安全部在10月1日開始的2026財政年度額外撥款440億美元（約新台幣1兆3270億元），並大幅增加負責驅逐任務的「移民及海關執法局」（ICE）相關經費。

國土安全部長諾姆20日在聽證會上表示，她不清楚關達那摩灣拘留非法移民的每日費用。國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）則發出聲明強調，「川普總統致力於保障美國人的安全。」

1名不具名的美國官員透露，目前共有約70名移民被拘留在關達那摩灣海軍基地。

美國公民自由聯盟（The American Civil Liberties Union）3月提起訴訟，阻止10名移民被轉移至該基地。訴訟中，美國公民自由聯盟聲稱，關達那摩灣的移民每天至少有23個小時被關押在缺乏窗戶的房間、遭受侵入性脫衣搜身，且無法聯繫家人，甚至曾造成部分移民試圖自殺。

與此同時，國土安全暨政府事務委員會主席、共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）也在20日的聽證會上，對在美墨邊境增建圍牆的開支表達擔憂。美國眾議院日前通過相關預算，計劃為邊境圍牆單獨撥款465億美元（約新台幣1兆4020億元）。

保羅說：「我並不是說不需要新資金。我認為需要更多的邊境巡邏，也需要更多的資金，但我認為這應該是合理的。」

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