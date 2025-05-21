英國囤積物資風潮夯 深受生存主義影響

英國零售商表示，自新冠疫情以來，英國人會在某些事件爆發後採購大量物資，像是擁有常保質期的罐頭。（彭博，示意圖）

2025/05/21 11:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕影集《陰屍路》講述主角在充滿殭屍的末世中生存的故事，而劇中囤積物資的行為正在英國不斷發生。有英國零售商表示，自新冠疫情以來，英國人深受《陰屍路》生存主義風潮影響，會在某些事件爆發後採購大量物資，這也讓零售商的生意興榮，賺得盆滿缽滿。

據《每日星報》報導，英國零售商指出，英國人會如同《陰屍路》主角一樣囤積物資，在俄羅斯入侵烏克蘭時，人們搶購防毒面具以及核防護設備。在西班牙與葡萄牙停電時，他們紛紛購買了太陽能收音機。在美國引發關稅問題時，則是買下罐頭等長保質期食品。這些災難準備者從一開始被視為是「瘋子」，到近期逐漸轉變為未雨綢繆的「專家」。

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紐卡斯爾大學行銷和消費者行為學博士謝扎德（Bushra Shehzad）表示，目前正在研究這個主題，他認為災難準備者會對各式各樣的事件表達擔憂，而由於這些人的背景都不同，可能會遇到熱衷野外求生的準備武器、動物皮毛的人，也可能會遇到會在家中儲存大量水的人。

倫敦國王學院文化理論教授伯查爾（Clare Birchall）指出，這些人可能是受到《行屍走肉》和《最後生還者》等影集鼓舞，顯示出媒體與生活間存在某種遞迴關係，他認為，這便是反烏托邦的思想與美學早已滲透到現實生活中的一個案例。

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