狗吠太吵無人管！泰國住戶放2巨蟒堵鄰居門嗆「讓牠叫不出來」

泰國住戶不滿鄰居長期放任寵物狗吠叫吵鬧，出動蟒蛇大軍堵門報復對方。（擷取自Akarapon Wanason/FB）

2025/05/21 11:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷拉差達（Ratchada）近日爆發離譜公寓糾紛，一名住戶為抗議鄰居長期違規養狗造成噪音與衛生問題，竟放養2條巨蛇堵在對方家門前，更在居民群組內放話「把你們的狗放出來，我的寵物也想抱抱牠們，讓牠們再也叫不出來」。

綜合泰媒報導，住在曼谷某高樓公寓的男子阿卡拉蓬（Akarapon）19 日在臉書貼出驚悚畫面，只見2條長約3公尺的蟒蛇在走廊自在遊走。他無奈表示，這棟公寓不僅住著中國灰色產業份子、詐騙集團，有賭場跟命案，最近又出現蛇在走廊上悠哉爬行。

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阿卡拉蓬透露，這2條蟒蛇並非誤闖民宅，而是其主人為了對抗長期擾民卻無法無天的狗，才特地「請蛇出馬」替社區維持秩序。原來，有位住戶違規在禁養寵物的公寓中偷偷養狗，不僅長期吠叫、散發異味，還疑似引發跳蚤蔓延。

蛇主人2年內多次向管理員投訴未果，決定自行出招報復。他不僅將蛇放養在走廊，還在住戶群組嗆聲：「來吧，把你們的貓狗都放出來！我的寵物也想抱抱牠們，讓牠們再也叫不出來。既然物業管不了，那我也養寵物，大家把這裡變成野生動物園吧」。

此舉在住戶間引發恐慌，公寓管理處事後緊急發出聲明，證實19日在A棟34樓發現2條大型爬行動物，已責令屋主立即移除並開罰1000泰銖（約新台幣917元）；而違規養狗的住戶則被罰1萬泰銖（約9175元）。管理方並重申禁養寵物規定，呼籲住戶遵守公寓守則，避免事態擴大。

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