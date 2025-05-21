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    美國健身房槍擊案釀1死3傷 嫌犯持步槍遭警擊斃畫面曝

    1名警察與男嫌奧爾特加在健身房門口對峙，監視器畫面可見，他試圖逃跑時遭警員開槍擊中。（圖擷自「@shanermurph」X）

    1名警察與男嫌奧爾特加在健身房門口對峙，監視器畫面可見，他試圖逃跑時遭警員開槍擊中。（圖擷自「@shanermurph」X）

    2025/05/21 11:57

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國拉斯維加斯西區健身房「拉斯維加斯運動俱樂部」於16日發生槍擊意外，造成1死、3傷，警方19日證實，遭槍殺者為31歲金諾內斯（Edgar Quinonez），目前仍未查出金諾內斯與槍手之間有任何直接關聯。

    綜合外媒報導，據拉斯維加斯警察局（LVMPD）指出，34歲槍手奧爾特加（Daniel Ortega）為健身房會員，他在16日下午1時30分持步槍進入「拉斯維加斯運動俱樂部」，在大廳與1名員工簡短交談後，突然舉槍開火，隨後朝健身房內部射擊，總計開槍射擊24發子彈。

    警方指出，31歲的健身房經理金諾內斯試圖逃離時中彈身亡，另有3人受傷、其中1人情況危急，尚未公布傷者的身份與最新狀況。

    LVMPD助理警長普羅瑟（Jamie Prosser）當地時間19日於記者會上表示，奧爾特加在犯案時看似隨機選擇目標，案發後因槍枝卡彈返回大廳。若非武器發生故障，這起事件有可能變為大規模傷亡事件。隨後趕到現場的1名警察與奧爾特加在健身房門口對峙，監視器畫面可見，他試圖逃跑時遭警員開槍擊中，隨後送醫仍不治。

    警方表示，嫌犯曾在該健身房運動，目前尚未查出其作案動機，也未發現他與死者之間有明確關聯，持續調查中。

    據悉，拉斯維加斯於2017年發生美國史上最嚴重大規模槍擊案，當時兇手帕多克（Stephen Paddock）從飯店射擊音樂節群眾，造成61人死亡、600多人受傷。

    1名警察與男嫌奧爾特加在健身房門口對峙。（圖擷自「@shanermurph」X）

    1名警察與男嫌奧爾特加在健身房門口對峙。（圖擷自「@shanermurph」X）

    拉斯維加斯警察局助理警長普羅瑟。（美聯社）

    拉斯維加斯警察局助理警長普羅瑟。（美聯社）

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