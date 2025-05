美國健身房槍擊案釀1死3傷 嫌犯持步槍遭警擊斃畫面曝

2025/05/21 11:57

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國拉斯維加斯西區健身房「拉斯維加斯運動俱樂部」於16日發生槍擊意外,造成1死、3傷,警方19日證實,遭槍殺者為31歲金諾內斯(Edgar Quinonez),目前仍未查出金諾內斯與槍手之間有任何直接關聯。

綜合外媒報導,據拉斯維加斯警察局(LVMPD)指出,34歲槍手奧爾特加(Daniel Ortega)為健身房會員,他在16日下午1時30分持步槍進入「拉斯維加斯運動俱樂部」,在大廳與1名員工簡短交談後,突然舉槍開火,隨後朝健身房內部射擊,總計開槍射擊24發子彈。

警方指出,31歲的健身房經理金諾內斯試圖逃離時中彈身亡,另有3人受傷、其中1人情況危急,尚未公布傷者的身份與最新狀況。

LVMPD助理警長普羅瑟(Jamie Prosser)當地時間19日於記者會上表示,奧爾特加在犯案時看似隨機選擇目標,案發後因槍枝卡彈返回大廳。若非武器發生故障,這起事件有可能變為大規模傷亡事件。隨後趕到現場的1名警察與奧爾特加在健身房門口對峙,監視器畫面可見,他試圖逃跑時遭警員開槍擊中,隨後送醫仍不治。

警方表示,嫌犯曾在該健身房運動,目前尚未查出其作案動機,也未發現他與死者之間有明確關聯,持續調查中。

據悉,拉斯維加斯於2017年發生美國史上最嚴重大規模槍擊案,當時兇手帕多克(Stephen Paddock)從飯店射擊音樂節群眾,造成61人死亡、600多人受傷。

“Ortega was also found to be a member of LVAC, who frequently worked out at the location where the shooting occurred.

Police would shoot and injure Ortega in front of the gym after he attempted to flee on foot. He would later die at UMC Hospital.”



/2 pic.twitter.com/XG8rI7ACr4