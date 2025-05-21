墨西哥市中心驚傳槍響 市長2幕僚當街遭槍殺

墨西哥市市長布魯加達的2名幕僚當地時間20日上午近8時，在市中心遭機車槍手伏擊並遭槍殺身亡，警方介入調查中。（路透）

2025/05/21 10:40

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥市市長布魯加達（Clara Brugada）的2名幕僚當地時間20日上午近8時，在市中心遭槍手伏擊身亡，警方介入調查中。

綜合《路透》等外媒報導，據墨西哥市政府聲明，2名死者分別是市長的私人秘書古茲曼（Ximena Guzman）與市長顧問穆尼奧斯（Jose Munoz）。當時古茲曼正開車前往上班途中，在市中心一條繁忙大道上停車接載穆尼奧斯，卻突然遭遇襲擊。

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墨西哥市政府補充，正調閱該地區的監視器畫面進行分析，以確定可能的犯罪嫌疑人，據悉他們當時騎著1輛摩托車。

據聯邦檢察官辦公室初步調查，2名持槍男子騎乘機車靠近後，當街朝穆尼奧斯開槍將其擊斃，隨後朝人在車內的古茲曼開至少4槍，導致當場死亡。有關當局尚未公布襲擊犯案動機，不過安全專家指出，這起案件疑為有組織犯罪的預謀性暗殺。

布魯加達難過地說，「我對失去古茲曼與穆尼奧斯感到非常悲痛，我們多年來一同追求夢想與奮鬥」，同時感謝墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）及其內閣在事件發生後給予的支持與協助；薛恩鮑姆曾任墨西哥市市長，薛恩鮑姆坦言「這是一起令人痛心的事件，我們將全力支援市長所需的一切必要支持。」

報導分析，「政治暴力」在墨西哥許多地區已變得十分常見，尤其在選舉期間，常有地方政治人物遭毒品集團暗殺以擴大其勢力範圍。然而，作為全國治安相對安全的首都，這起事件在墨西哥市引發廣泛關注與不安。布魯加達強調，兇手不會逍遙法外，政府將徹查到底。據市政府消息人士透露，事發當時布魯加達沒有在車內。

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Con profunda tristeza me permito informar lo siguiente: pic.twitter.com/BGuk7nhlWs — Clara Brugada Molina （@ClaraBrugadaM） May 20, 2025

墨西哥市市長布魯加達。（法新社）

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