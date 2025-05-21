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    西班牙機場遊民過多 引發安全衛生疑慮

    巴拉哈斯機場有超過500名遊民。（美聯社，資料照）

    巴拉哈斯機場有超過500名遊民。（美聯社，資料照）

    2025/05/21 10:34

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙多個機場近期遭遊民佔據日益嚴重，造成安全以及衛生上的隱憂。西班牙工人委員會（CCOO）對此公開譴責，這些遊民影響了機場人員的工作環境，呼籲政府應當重視此問題。

    《每日郵報》報導，近期西班牙多個機場遊民問題愈發嚴重，其中在馬拉加機場就有約70名遊民，甚至有工作人員被跳蚤與臭蟲咬傷的傳言，但很快就被當局否認。CCOO指出，這些遊民使機場人員處於缺乏安全及衛生的環境，最近已經收到許多工作人員的投訴，內容包含環境不衛生、持續存在異味、將廁所作為過夜區以及偶有攻擊行為，這些都讓勞工們面臨嚴重的困境，呼籲政府該解決此問題。對此，西班牙航管局（AENA）表示，已經與地方單位取得聯繫，正在努力改善遊民過多的情況。

    巴拉哈斯機場遊民的人數則是從50名飄升至500名，形成「遊民村」的奇特景象，作為西班牙最大的機場，每年接待超過6500萬名乘客，但他們都對眼前的景象感到驚訝，有人認為，巴拉哈斯機場看起來就像是一個災區，甚至還會看到拿著刀具、吸食毒品的遊民在閒晃，這對安全有極大的隱憂。

    有遊民受訪表示，這裡的遊民來自各地，大多數人都挺安分，但確實有些危險分子混入其中，他提到這些人整日酗酒，甚至還會搶其他遊民身上的物品，並引起媒體的負面關注，自己也不知道如何解決這個問題，但不可否認的是，機場對大部分的遊民來說是救命稻草，畢竟這裡總比外面的街道更加安全。

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