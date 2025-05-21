為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本農水大臣「從沒買過米」失言辭職 將由小泉進次郎接任

    農林水產大臣江騰拓今向首相石破茂遞出辭呈，遺缺預計由自民黨前選舉對策委員長小泉進次郎接任。圖為小泉進次郎。（路透）

    農林水產大臣江騰拓今向首相石破茂遞出辭呈，遺缺預計由自民黨前選舉對策委員長小泉進次郎接任。圖為小泉進次郎。（路透）

    2025/05/21 09:54

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕米價持續飆漲已成日本現今重大的民生議題，不過農林水產大臣江藤拓18日出席自民黨集會時失言，聲稱「自己從沒買過米」，此話一出隨即引發在野黨及民眾撻伐。失言風波持續至今（21日），江騰拓今日向首相石破茂遞出辭呈，農林水產大臣一職預計由自民黨前選舉對策委員長、現任眾議院議員小泉進次郎接任。

    綜合日媒報導，江藤拓18日出席佐賀市自民黨集會時，透露自己從沒買過米，因為「支持者送的米多到可以拿出來賣」，此話語在米價高漲的現況下引起軒然大波。江藤拓當天就被石破茂訓斥，事後江藤拓也對外道歉，並收回當時所說的話，石破茂也在19日及20日連兩天向社會大眾道歉。

    針對失言風波，江藤拓今早前往首相官邸與石破茂會面並遞交辭呈，預計將由自民黨前選舉對策委員長小泉進次郎接任。小泉進次郎當選6次眾議員，曾擔任環境大臣與自民黨選舉對策委員長，並有擔任黨內農林部會會長的經歷。小泉進次郎於2024年9月6日，參選自民黨總裁選舉，在9月27日的第一輪投票中以得票率16.6%、排名第三的成績落選。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播