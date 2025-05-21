日本農水大臣「從沒買過米」失言辭職 將由小泉進次郎接任

農林水產大臣江騰拓今向首相石破茂遞出辭呈，遺缺預計由自民黨前選舉對策委員長小泉進次郎接任。圖為小泉進次郎。（路透）

2025/05/21 09:54

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕米價持續飆漲已成日本現今重大的民生議題，不過農林水產大臣江藤拓18日出席自民黨集會時失言，聲稱「自己從沒買過米」，此話一出隨即引發在野黨及民眾撻伐。失言風波持續至今（21日），江騰拓今日向首相石破茂遞出辭呈，農林水產大臣一職預計由自民黨前選舉對策委員長、現任眾議院議員小泉進次郎接任。

綜合日媒報導，江藤拓18日出席佐賀市自民黨集會時，透露自己從沒買過米，因為「支持者送的米多到可以拿出來賣」，此話語在米價高漲的現況下引起軒然大波。江藤拓當天就被石破茂訓斥，事後江藤拓也對外道歉，並收回當時所說的話，石破茂也在19日及20日連兩天向社會大眾道歉。

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針對失言風波，江藤拓今早前往首相官邸與石破茂會面並遞交辭呈，預計將由自民黨前選舉對策委員長小泉進次郎接任。小泉進次郎當選6次眾議員，曾擔任環境大臣與自民黨選舉對策委員長，並有擔任黨內農林部會會長的經歷。小泉進次郎於2024年9月6日，參選自民黨總裁選舉，在9月27日的第一輪投票中以得票率16.6%、排名第三的成績落選。

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