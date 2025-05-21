無視法院禁令？美被控強行遣送緬越移民至南蘇丹 人權堪憂

一群遭遣返的非美國公民正登上美軍C-17運輸機，準備被遣送出境。此為過往移民遣送行動資料圖片，非本次南蘇丹事件。（圖取自美國國土安全部專頁）

2025/05/21 08:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國川普政府近期疑開始將緬甸及越南籍移民遣送至動盪的南蘇丹，此舉恐違反法院命令，引發律師高度關切。文件顯示，移民當局可能已將十數名不同國籍非公民送往非洲。律師團體主張，此舉未給予當事人「有意義的機會」主張其被送往非母國恐面臨安全威脅，違反法院裁決。

《美聯社》報導，一名緬甸籍男子遭遣送已獲德州移民官員證實，其僅被以不擅長的英語告知，律師在班機起飛前數小時才知悉。全美移民訴訟聯盟律師另報告，一名越南籍男子的妻子稱其夫與其他多達十人已於週二上午被送往非洲。他們緊急請求波士頓聯邦地方法院·莫菲（Brian E. Murphy）下令阻止。

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莫菲法官先前已認定，任何未經通知即遣送人員至利比亞的計畫「顯然」違反其命令，此命令也適用於已用盡上訴者。該案預計週三開庭。美國土安全部與白宮均未立即回應。

《紐約時報》報導，聯邦法官莫菲20日在法庭聽證會上更嚴厲指出，川普政府顯然違反他四月命令，在未給緬甸移民足夠時間就其被送往南蘇丹可能面臨的危險提出異議前，便將其遣送。他直言：「聽起來這次遣送已違反我的初步禁制令。」

聽證會中，莫菲法官命令司法部律師裴瑞茲（Elianis N. Perez）通知所有參與飛往南蘇丹航班者，從機師到國土安全部官員，若其裁決未被遵守，恐面臨刑事藐視法庭制裁。他並指示裴瑞茲查明飛機位置及是否能折返。裴瑞茲稱不知情。機上是否還有其他非公民及其母國尚不明。

此爭議源於莫菲法官四月一項裁決，指示川普政府在未給移民15天預告期以提出其在第三方國家可能面臨危險的擔憂前，不得將他們遣送至非母國。上週五，其上級聯邦上訴法院已駁回司法部暫緩執行此裁決的請求。

全美移民訴訟聯盟及西北移民權利計畫律師稱，19日獲知其緬甸籍客戶將被送往南蘇丹，週二查詢即被告知已遣送。他們還提及一名越南籍男子「看來也遭遇相同命運」。

南蘇丹自2011年獨立後深陷衝突。聯合國數週前警告，該國戰鬥恐再升級為全面內戰，情況「與2013及2016年造成逾40萬人喪生的衝突驚人相似」。美國務院2024年4月報告亦指該國存有「重大人權問題」。

由於部分國家不接受美國遣返，川普政府轉而尋求與巴拿馬等國協議收容，甚至曾依循爭議性法律將委內瑞拉人送至薩爾瓦多。國務卿魯比歐曾言，美國已積極尋求他國「幫個忙」接收第三國人士，且「離美國越遠越好」。移民律師已多次要求莫菲法官強制執行其命令，並揭露多起類似遣送案例。

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