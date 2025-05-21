紐奧良越獄仍有6人逍遙法外 監獄人員被威脅、協助囚犯逃獄

紐奧良監獄維修工人威廉斯因協助囚犯越獄而被逮捕，威廉斯供稱是被囚犯威脅。（美聯社）

2025/05/21 09:13

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州紐奧良市一所監獄16日凌晨有10名男子越獄，從牢房馬桶後面的一個大洞逃出，至今仍有6人逍遙法外。路易斯安那州官員20日指出紐奧良監獄內一名維修工人因協助囚犯越獄而被逮捕，不過這名工人宣稱他遭到囚犯威脅，因此不得不協助囚犯。

綜合外媒報導，路易斯安那州檢察總長莫里爾（Elizabeth Murrill）辦公室20日上午發表聲明指出，33歲的監獄維修工作人員威廉斯（Sterling Williams）被指控涉犯多項越獄罪及瀆職罪，威廉斯是紐奧良堂區（Orleans Parish）警長赫特森（Susan Hutson）辦公室的僱員之一，目前已被逮捕。聲明指出，威廉斯關閉了牢房內的供水，而且沒有回報囚犯行蹤，反而幫助他們逃脫。

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聲明中指出，如果囚犯們沒有威廉斯的幫助，該計畫將會失敗，因為在沒有關閉供水的狀況下就拆除馬桶，可能會導致牢房淹水，進而引起其他人對逃獄行為的關注。威廉斯坦承，他被囚犯瑪西（Antoine Massey）威脅，如果他不幫忙關閉牢房供水、協助越獄，就要拿自製武器殺死他。而目前瑪西仍逃脫在外。

紐奧良堂區警長赫特森（Susan Hutson）20日在紐奧良市議會上接受質詢，赫特森表示，她會對於越獄事件負全責，此事件存在程序失誤和漏報等狀況，這是一場有計畫的行動，還獲得了懲教機構內部人員的協助，這些人選擇「違法行事」，未來將繼續追捕所有涉案人員。

紐奧良堂區警長赫特森20日在紐奧良市議會上接受質詢，她表示會對於越獄事件負全責。（美聯社）

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