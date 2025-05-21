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    華爾街日報：對台軍演非單純演習 美盼盟友協力抗中

    2025/05/21 02:30

    〔中央社〕「華爾街日報」報導，美軍印太將領與盟邦高層軍官近期在夏威夷集會，美國希望盟友更盡力協同抗中，但這是新的挑戰。印太司令帕帕羅指出，中國連續兩年在台海大規模軍演，這不是單純的演習，中國處於危險競賽中。

    華爾街日報（Wall Street Journal）報導，美國與亞太20多國高階軍官近期在夏威夷集會，各國警告中國威脅侵略持續升高，要求華府在美國大量投放資源的印太地區，找出與夥伴合作的方式。

    美國與盟友國防官員每年定期在夏威夷集會，今年聚焦在情報分享、軍演安排與指揮系統共同運作等議題，部分地區是首次納入討論。

    報導指出，台灣考量中國最快可能在2027年侵台，五角大廈也提出相同可能時間點，台灣防衛戰略主軸為在美國援助抵達前，爭取更多時間。

    美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）指出，對美國與盟邦而言，共軍可能對台動武初步階段，需讓影響美軍與盟友行動的解放軍雷達站、飛彈發射器與指揮中心無法運作。

    中國擁有各式反艦飛彈，高超音速先進裝備數量領先各國，高超音速長程飛彈已是新威脅，也同時具有接近台灣的地理優勢。帕帕羅強調，美國的精準飛彈可擊沉敵艦，是轉變戰局及根本上影響中國評估戰爭風險的因素。

    相對的，美軍快速打擊部隊與台灣周邊盟國攜手，可由陸地攻擊共軍目標，同時取得戰爭空域重要資訊，打開美國海空軍的調度空間。

    美軍駐紮在印太地區部隊約38萬，但僅部分接近可能出現衝突的台海與南海，美軍官員用「距離的專制」形容地理位置的難處。

    帕帕羅指出，中國去年一天內就動員152艘攻擊艦、3/4的兩棲艦艇與數10個陸戰旅，在台海進行具侵略性的演練，上月也在相同範圍舉行數次大規模演練。他在演說中強調，這是登場前的排練，不是單純的演習。中國處於危險競賽中。

    日本陸上自衛隊將領森下泰臣在會中指出，加入自衛隊近40年，從未見過安全狀況如此緊張，日本必須有回應中國帶來任何重大風險的能力。（編輯：洪(啟)原）1140521

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