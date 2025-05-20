歐洲領袖憂川普抽身 美俄通話後局勢利於普廷

專家認為，普廷在與川普通話後為自己及軍隊贏得更多時間。（法新社）

2025/05/20 22:49

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普先前一度對俄羅斯展現的強勢立場，包括提出立即停火30日及威脅進一步制裁等，卻在19日與俄總統普廷通話後不復存在。專家認為，川普分別與俄羅斯及烏克蘭、歐洲盟友溝通後，普廷為自己贏得了更多時間和機會，停火及和平決議似乎更加遙不可及。

《彭博》引述歐洲官員說法，歐洲領袖們擔憂川普正從外交斡旋中抽身，顯然表現出不願在此階段對俄國施加更多制裁的態度，並收回了自己所提出的停火協議，基輔領導層及歐洲其他領袖也不同意俄羅斯與烏克蘭直接對話的構想。

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華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）北方地緣戰略主管博席娜（Kristine Berzina）指出，「我們似乎回到了一個更加漫長的局面。普廷從中為自己及他的軍隊爭取到更多時間」、「普廷替自己贏得了更多機會，停火及和平方案似乎越來越渺茫」。

與川普通話後，普廷除了向媒體宣布將與烏克蘭合作制定潛在和平協議的備忘錄外，並重申俄國的重點在於「消除這場危機的根源」。

美智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）俄羅斯與歐亞事務資深研究員斯內戈瓦亞（Maria Snegovaya）分析，從普廷觀點看來，危機根源包括「烏克蘭的現存狀態」，莫斯科在論述上呈現出開放協商並歡迎美國居中協調，避免激怒華府，「但實際上，俄國堅定處在最初的立場上」。

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