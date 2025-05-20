遺憾無法一起畢業！全班相揪到醫院做這1事 隔天罹癌生安詳離世...

15歲罹癌學生任俊杰躺在病床上，與同班同學來張畢業大合照。（圖翻攝自微博）

2025/05/20 23:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省一名15歲國三男學生，去年因為罹癌休學住院接受治療，但其病情在今年5月初急遽惡化。和他同班的師生得知，自發到男孩的醫院找他拍畢業照，希望能和他一起畢業，並當面鼓勵他。也許是了卻一樁心願，男孩在拍完畢業照隔天安詳離世，消息曝光引發中網熱議。

綜合中媒報導，來自四川南充市儀隴縣的任俊杰，去年被診斷出罹癌（據悉是非霍奇金氏淋巴瘤），只能休學接受化療，但他的病情在本月初惡化，由於沒法回學校和全班同學一起拍畢業照，讓任俊杰感到很遺憾。

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學校知道這件事後與醫院協調，本月17日60餘名與其同班的師生，一起到醫院找任俊杰拍畢業照，任俊杰雖只能躺在病床上，但還是穿上校服，盡力擠出笑容與同學們來了張珍貴的大合照。除了拍照，不少同學也透過寫信等方式鼓勵任俊杰，祈願他康復。

不過遺憾的是，隔天（18日）凌晨4點多，任俊杰離開人世。任父表示，兒子的同班同學和老師，都是自發到醫院與兒子拍畢業照，讓他相當感動，謝謝他們沒有忘記他的孩子。這起消息曝光後，大批中網友淚目，直呼鼻酸。

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