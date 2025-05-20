遭誘騙下海！日本女高校生只吃1餐 強迫接客百人斬

3名誘騙女高中生下海的男子，被大阪檢方近日依《賣春防止法》起訴。女高中生示意圖。（資料照）

2025/05/20 23:30

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪檢方近日依《賣春防止法》起訴3名誘騙女高中生下海的男子，據悉被害人多次被逼迫接客，其中一名少女更是在10天之內，接了至少100名嫖客，「超高強度」性交易行程讓被害人喘不過氣，甚至因為逃跑無望，出現自殘行為。

根據日媒《產經新聞》報導，自今年2月起，大阪府警方先後以涉犯《賣春防止法》等罪，逮捕來自堺市美原區3名無業男子，大阪地方檢察廳近日也依相同罪嫌起3人。起訴書內容指出，3名男子去年6月在東北地方，強迫一名女高中生賣淫，同年7月在北陸地方，又脅迫另外一名高中少女下海接客。

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調查人員指出，前面提到的2名女高中生，共通點都是離家出走，經常到知名觀光鬧區道頓堀，這3名男子就是在那裡物色離家少女，挨個詢問「想不想打工？」，宣稱輕鬆就能賺進大把零用錢。待少女上鉤後，嫌犯們就將她們帶到其他地區，強逼與多名買春客性交易，而且為了能在短時間快速賺錢，嫌犯們給這2名少女安排相當緊湊的賣春行程表，經了解1人在5天內接客45人，另1名少女則是在短短10天內，就接了至少百名嫖客。

2名女高中生多次表示，不願再繼續下去，想要回家，但都遭拒絕，而且每天只能吃一餐便利商店買來的便當，其中1人還因覺得逃跑無望，出現自殘行為。嫌犯們當初跟她們聲稱，可以輕鬆賺很多錢，但實際上以這2名少女為例，在東北地方賣淫賺約150萬日圓（約新台幣31.3萬）的少女，回到大阪後只拿到60萬日圓（約新台幣12.5萬），另名在北陸地方賺約70萬日圓（約新台幣14.6萬）的少女，最後只拿到15萬日圓（約新台幣3.1萬）。

至於買春客從何而來？調查發現3名男子會在交友軟體上假扮女性，發布尋找「糖果爸爸（Sugar Daddy）」的約會公告，自然就會有嫖客上門。警方懷疑，還有其他離家出走的少女，遭受類似性剝削，正進一步追查背後是否存在組織犯罪。

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