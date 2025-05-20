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    強化北極防禦 北約在挪威設「聯合空中作戰中心」

    北約去年在挪威北極圈地區舉行「北歐反應」演習。（法新社檔案照）

    北約去年在挪威北極圈地區舉行「北歐反應」演習。（法新社檔案照）

    2025/05/20 21:17

    〔編譯管淑平／綜合報導〕挪威政府20日宣佈，將在北極圈內的小鎮波多（Bodo），設立北大西洋公約組織（NATO）新「聯合空中作戰中心（Combined Air Operations Centre，CAOC）」常駐地。

    《法新社》和挪威媒體《巴倫支觀察家報（Barents Observer）》報導，挪威政府宣布這項消息的時機，時值鄰國俄羅斯，正試圖透過更新北極圈老舊基地，以及擴建新基地，施展其在北極的力量。

    挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Store）表示，北約在挪威設立聯合空中作戰中心，「對挪威而言是一重要決定，挪威最重要的戰略利益位於北極圈內，因此，該中心在此處設立，是很自然的事情」。

    波多同時也是挪威武裝部隊作戰指揮中心（NJHQ）所在地，斯托爾表示，「將該中心（CAOC）與挪威武裝部隊作戰總部設在一起，波多地區成為在我們鄰近地區軍事行動的管理重心」。

    北約國家在2月部長會議期間，同意在挪威常駐一「聯合空中作戰中心」，具體地點由挪威政府決定。這也將是北約在歐洲的第3個聯合空中作戰中心，此前兩個分別設於德國和西班牙。

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