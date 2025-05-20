地獄倒數48小時！ 加薩1.4萬嬰哭等不到糧食恐命不保

在加薩南部甘尤尼斯（Khan Younis）的社區廚房，一名幼童獲得食物。然而，聯合國指出，目前的援助遠不足夠，1.4萬名嬰兒的生命危在旦夕。（美聯社）

2025/05/20 21:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕聯合國人道事務協調廳（OCHA）副秘書長佛萊徹（Tom Fletcher）20日向英國廣播公司（BBC）第四電台（Radio 4）「今日」（Today）節目發出沉痛警告。他指出，因以色列嚴管援助進入加薩（Gaza），當地1.4萬名嬰兒面臨死亡威脅，若48小時內情況未改善，恐將命不保。佛萊徹強調，目前微薄的援助對數百萬巴勒斯坦平民僅杯水車薪。

國際社會對加薩饑荒危機表達嚴重關切。在此壓力下，以色列總理納坦雅胡18日晚間宣布，將稍放寬持續11週的毀滅性援助封鎖，以避「饑餓危機」。但他強調僅允許「最低限度」援助，嚴格控制未鬆動。人道組織認為此舉遠不足因應緊急狀況。

請繼續往下閱讀...

佛萊徹詳述援助困境。他透露，19日僅5輛援助卡車獲准進入加薩。他直言此數量「對龐大人口需求僅汪洋中一滴水」。更令人憂心的是，這些載有嬰兒食品及營養品的卡車，雖名義上入境，卻僅停在邊境以方控制側，未能送達加薩內部平民手中。

「時間極為緊迫，希望能竭盡所能，在接下來48小時內，拯救這1.4萬嬰兒的每一個生命。」佛萊徹向BBC凝重表示，凸顯問題的急迫性。

關於此驚人數字的來源，佛萊徹解釋，聯合國在當地擁有堅實工作團隊。儘管許多人員已不幸犧牲，但仍有眾多同仁堅守前線，遍布醫療中心與學校等地，持續評估並回報最真實的需求狀況，證實了數據的嚴峻性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法