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    中國籍留學生當槍手 日本東京「多益」考場傳送答案被逮

    東京一處考場正在準備的考生。示意圖。（歐新社檔案照）

    東京一處考場正在準備的考生。示意圖。（歐新社檔案照）

    2025/05/20 20:54

    〔編譯管淑平／綜合報導〕18日日本東京舉行「多益」（TOEIC）英文能力檢定考試，一名中國籍留學生疑似當槍手，協助其他考生作弊，當場逮捕。多益主辦單位日前曾通知警方，中國考生成績900分以上的人數「異常增加」，令警方早有警覺。

    日本共同社、放送協會（NHK）和朝日新聞報導，這名學生為27歲京都大學研究生院二年級學生王立坤（Wang Likun），18日下午2時50分左右，企圖使用他人身分，進入位於東京板橋區的多益考場，被警方以無正當理由侵入罪嫌逮捕。當時這名中國學生帶著口罩，內藏小型麥克風，警方懷疑，他可能意圖在考場內，向其他考生傳送答案。

    東京警方19日指出，嫌犯坦承當槍手，供稱是為了賺錢，找兼差機會時，找到這個「工作」，有人付錢給他請他代考，對方約他到東京某車站碰面，給偽造的學生證、告知考場地點。

    由於日本多益檢定主辦單位，之前曾向警方反映，「有考生不同姓名，大頭照卻一樣，有人取得了異常高分」，以及「最近分數超過900分的中國考生人數異常增加」，還曾有一名考生在考場中，用中文喃喃自語等異常情況，懷疑有大規模舞弊，因此警方早有警覺。

    18日王立坤在考場報到時，宣稱「忘了帶准考證」，引起警方注意。當天他試圖進入的考場，有大約3成考生未到。警方懷疑，他之前也曾當過槍手代考，此案可能還有其他人涉入，正在調查背後是否有組織在操縱。

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