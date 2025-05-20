以色列再轟加薩釀50死 聯合國警告嬰兒恐陷瀕死危機

5月20日，一位巴勒斯坦老人推著自行車，穿過加薩廢墟地區。（法新社）

2025/05/20 20:45

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列於當地時間週二（20日）再次空襲加薩多處地區，造成至少50人死亡。以軍持續擴大地面與空中攻勢，戰火延燒已超過20個月，累計死亡人數突破5萬3千人。由於外界援助物資遲遲無法送達當地，聯合國警告，首批配方營養品若再耽擱，恐有大量嬰幼兒陷入瀕死風險。

據《路透社》報導，以色列這次的空襲集中在加薩南部的汗尤尼斯，以及北部的加薩市、迪爾巴拉（Deir al-Balah）、努賽賴特（Nuseirat）與賈巴利亞（Jabalia）等地，造成至少50人死亡，死者包括民宅及一所收容學校裡的婦女與孩童。以色列軍方先前曾呼籲汗尤尼斯居民撤往西部海岸，準備展開「前所未有的攻擊」，但對此次空襲尚未發表評論；而這波攻勢也是過去八天內，造成超過500人喪命的行動之一。

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以色列雖於週一宣布放行援助卡車進入加薩，但與每日所需的500輛車輛相比遠遠不及。聯合國人道事務發言人拉克（Jens Laerke）指出，首批9輛卡車僅5輛真正通過，且目前仍在以方管控下，尚未完成最終檢查與分發。

由於當中載有嬰兒配方食品與營養補充品，聯合國擔憂若持續耽擱，將危及當地嬰幼兒生命安全。UNRWA衛生部主任勢田彰宏（Akihiro Seita）也表示，加薩營養不良問題已快速惡化，若糧食供應無法恢復，「恐將指數型上升，最終失控」。

對於國際社會要求加速援助、停止軍事行動的呼聲，英國、法國與加拿大已警告，若以色列不解除封鎖，將考慮採取具體行動。以色列總理納坦雅胡則強硬回應，表示這場戰爭是「文明對抗野蠻的戰爭」，以方將「以正義方式捍衛國家，直到完全勝利」，並重申將持續對抗哈瑪斯、釋放人質，甚至可能掌控整個加薩地區。

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