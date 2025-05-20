櫻井翔來台專訪賴清德總統 中國小粉紅玻璃心碎怒轟「辱華」
國民天團「嵐」成員、日本新聞節目《News Zero》主播櫻井翔，日前跟隨節目團隊前往台灣採訪，甚至前往總統府獨家專訪總統賴清德。（圖擷取自社群平台「X」）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕520就職滿週年前夕，日本國民天團「嵐」成員櫻井翔，以新聞節目《News Zero》主播身分來到台灣，除了從日本、台灣及中國的角度探究「台灣有事」一事，還親赴台灣總統府，與賴清德總統進行面對面專訪。此事不僅在台日2國掀起熱議，更擊碎大批小粉紅的玻璃心，怒轟應該禁止這名辱華份子入境中國。
綜合日媒報導，自1999年出道的櫻井翔，畢業於日本慶應義塾大學，擁有偶像、歌手、演員、主持人等身分，更從2006年起開始，擔任日本電視台聯播網（NNN）新聞節目《News Zero》的星期一主播。為報導戰後80週年專題「不要讓現在變成戰前」，櫻井翔跟隨節目團隊前來台灣採訪，甚至前往總統府獨家專訪總統賴清德。
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節目播出後，不僅在台日2國引發熱議，也在中國網友間掀起激烈論戰。許多中國網友發文砲轟，聲稱櫻井翔竟自甘墮落，與敏感的政治議題扯上關係，「為台獨張目，以後嵐在華也別想發展了」、「這個時間點來台專訪，就是帶有強烈目的性」、「說出這些話就證明他在利用自己的影響力發表政治言論，不歡迎這樣的人來中國」。
部分日本網友也憂心，櫻井翔之後會被中國網友不斷惡意出征攻擊，直到逼他向其他惹怒中國網友的藝人一樣，被迫公開向中國政府道歉。但更多日本網友與櫻井翔粉絲，紛紛留言聲援他，更有人指出，「櫻井翔為了這次訪談，絕對做了一定的覺悟。但我認為這種報導正是現在所需要的，以『防止現在成為戰前時代』。」
台灣部分，除了引起不少藍白粉與小草崩潰飆罵，絕大數台灣網友都對此表示，「他比台灣的媒體專業」、「奉勸藍白粉莫惹嵐粉，話已至此」、「是報導2027的示警嗎？連日本都在重視了」、「這輩子真的沒想像到竟然能看到這種畫面」、「翔本來就很專業，看他玩遊戲思考邏輯就知道他不一樣」。
今夜のzeroは #櫻井翔 キャスターによる #台湾 #頼清徳 総統の取材を放送。— news zero （@ntvnewszero） May 19, 2025
海外TVメディアとして初の単独インタビューに成功。
1時間半にわたる取材で中国への危機感を聞きました。
さらに、戦争を防ぐための”新たな兵器”についても…櫻井キャスターが迫ります。#newszero pic.twitter.com/t9FS72B0FZ
日本のアイドル「嵐」のメンバー、櫻井翔さんが先日台湾の頼清徳総統にインタビューを行い頼総統から「台湾でとても人気がある」と称賛され日本と台湾の友好関係を証明した！— 前後左右 （@minminmin02061） May 20, 2025
中国のネットユーザーらは、「嵐」が台湾独立を支持しているため中国では二度と発展できないだろうと脅した。 https://t.co/pdSniIvHLQ