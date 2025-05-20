櫻井翔來台專訪賴清德總統 中國小粉紅玻璃心碎怒轟「辱華」

國民天團「嵐」成員、日本新聞節目《News Zero》主播櫻井翔，日前跟隨節目團隊前往台灣採訪，甚至前往總統府獨家專訪總統賴清德。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/05/20 22:59

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕520就職滿週年前夕，日本國民天團「嵐」成員櫻井翔，以新聞節目《News Zero》主播身分來到台灣，除了從日本、台灣及中國的角度探究「台灣有事」一事，還親赴台灣總統府，與賴清德總統進行面對面專訪。此事不僅在台日2國掀起熱議，更擊碎大批小粉紅的玻璃心，怒轟應該禁止這名辱華份子入境中國。

綜合日媒報導，自1999年出道的櫻井翔，畢業於日本慶應義塾大學，擁有偶像、歌手、演員、主持人等身分，更從2006年起開始，擔任日本電視台聯播網（NNN）新聞節目《News Zero》的星期一主播。為報導戰後80週年專題「不要讓現在變成戰前」，櫻井翔跟隨節目團隊前來台灣採訪，甚至前往總統府獨家專訪總統賴清德。

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節目播出後，不僅在台日2國引發熱議，也在中國網友間掀起激烈論戰。許多中國網友發文砲轟，聲稱櫻井翔竟自甘墮落，與敏感的政治議題扯上關係，「為台獨張目，以後嵐在華也別想發展了」、「這個時間點來台專訪，就是帶有強烈目的性」、「說出這些話就證明他在利用自己的影響力發表政治言論，不歡迎這樣的人來中國」。

部分日本網友也憂心，櫻井翔之後會被中國網友不斷惡意出征攻擊，直到逼他向其他惹怒中國網友的藝人一樣，被迫公開向中國政府道歉。但更多日本網友與櫻井翔粉絲，紛紛留言聲援他，更有人指出，「櫻井翔為了這次訪談，絕對做了一定的覺悟。但我認為這種報導正是現在所需要的，以『防止現在成為戰前時代』。」

台灣部分，除了引起不少藍白粉與小草崩潰飆罵，絕大數台灣網友都對此表示，「他比台灣的媒體專業」、「奉勸藍白粉莫惹嵐粉，話已至此」、「是報導2027的示警嗎？連日本都在重視了」、「這輩子真的沒想像到竟然能看到這種畫面」、「翔本來就很專業，看他玩遊戲思考邏輯就知道他不一樣」。

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