日本近80歲阿嬤主動繳回駕照︰因為我還有「判斷力」
不少台日網友分享多年前，一名近80歲日本阿嬤主動繳回駕照的「理由」，值得各界反思與學習。（圖擷取自@miyabi39_11 社群平台「X」）
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李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕台灣新北市三峽區昨（19）日下午發生重大車禍意外，78歲余姓駕駛撞死3名學童、十幾人受傷；日本福岡縣也於同日下午，發生70多歲女駕駛撞傷4名小學生事故，讓「高齡駕駛」等議題再度引起熱議。對此，不少台日網友分享多年前，一名近80歲日本阿嬤主動繳回駕照的「理由」，值得各界反思與學習。
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據悉，社群平台「X」（前Twitter）名為「カッツェ」的日本網友，曾在2019年4月發文分享自己與祖母的對話。當時快要80歲、精神狀態還十分有元氣的祖母，主動將駕照繳回去，讓原PO感到好奇詢問祖母，「妳的判斷力似乎並未下降，也還有體力開車，為何會想把駕照繳回去？」，祖母則簡短回說，「正是因為我還有判斷力啊。」
當年這篇發布後，便獲得高達22萬讚，迴響十分熱烈，甚至吸引眾多日本媒體報導。雖然有部分日本網友指出，一些住在交通不便地區的老人家，若不能自己開車外出，日常生活會十分不便，因此能理解他們拒絕繳回駕照；但更多網友表示，原PO的祖母給同齡人做了良好典範，避免更多悲劇事故的發生。
台灣網友則表示，「反觀某些台灣老害」、「人貴在有自知之明」、「望所有高齡人周知」、「台灣老年人都該學學」、「等到沒判斷力的時候就晚了」、「還很多人覺得年紀大不是問題」、「『模範父親』不能拿來抵人命，負起責任才是真的」、「有問題的人都覺得自己沒問題，所以宣導基本永遠都進不到需要的人那邊」。
另外，日本政府近年來為了鼓勵法定的高齡駕駛們「自主繳回駕照」，提供大眾運輸優惠票券、醫療、銀行等一系列配套措施作為替代，還有不少民間企業加入，願意為這些人供各種優惠服務。根據日本現行制度規定，每位滿70歲的駕駛人若想要更新駕照，就必須接受高齡者講習課程，內容包括交通規則、視力檢查與實地駕駛測試。
まだまだ元気な80目前の祖母が免許を返納したんだけど、なんでまだ判断力も鈍ってなさそうで運転できそうなのに免許返したの？って聞いたら返ってきた言葉— カッツェ （@zuttonemuritai） April 19, 2019
「判断力が残ってたから」
【運転免許証を自主返納した高齢者にICOCA 5,000円プレゼント????】— 兵庫県川西市 （@city_kawanishi） April 26, 2023
令和5年4月1日以降に運転免許証を自主返納した
70歳以上の人を対象に、ICOCA 5,000円をプレゼント✨
詳しくは、下記の市ホームページをご覧ください????https://t.co/iULd4PHtCi#川西市 #運転免許証 #自主返納 pic.twitter.com/2Dq9nzx0u1
高齢者の自動車事故のニュースを見かけるけど、身体機能低下や運転の不安、安全運転に支障がある、継続意志がないときには免許証を返納できる。返納すると受けられる特典もある。公共交通機関や生活用品の割引。「運転経歴証明書」の特典は、原則として65歳以上の高齢者が対象（都道府県により相違） pic.twitter.com/73ds1TfFWR— みやび ????｜健康長寿×介護＋ときどき???? （@miyabi39_11） December 1, 2023
運転免許証を持つみんなにやってくる「75歳の大きな壁」。今日は「敬老の日」。若い世代も中高年世代も、高齢者の方も「壁の中身」を知ることはアリです！ ご紹介する本、敬老の日のプレゼントにも最適です!!https://t.co/IKu0czAhrg #シルバーウィーク #敬老の日 #高齢ドライバー #75歳の大きな壁… pic.twitter.com/gkyVac7l13— ベストカー （@bestcarmagazine） September 16, 2024
高齢者の運転免許証の自主返納を促進するために、高齢者運転免許自主返納サポート協議会企業へ2023年2月6日に加盟しました！— アビリティーズ・ケアネット（株）【公式】 （@abilitiesjp5） February 20, 2023
高齢者運転免許自主返納サポートとは、加盟店に運転経歴証明書を提示し、各種特典を受けることができるサービスです。
今回は東京都内限定で特典サービスを開始します???? pic.twitter.com/G16TvQQbhk
ことし5月から導入予定の高齢ドライバーによる重大事故対策。— FNNプライムオンライン （@FNN_News） January 4, 2022
注目は免許更新時の「運転技能検査」。
75歳以上で一定の交通違反をした人は、合格が絶対条件となる。
検査通知が届いてから過去3年間に11種類のうち一つでも違反をしていたら実車試験が義務づけられる。https://t.co/dPBxGAtwwE pic.twitter.com/dI0QXFOMyL
日本政府近年來為了鼓勵75歲以上的高齡駕駛「自主繳回駕照」，提供大眾運輸優惠票券、醫療、銀行等一系列配套措施作為替代。（圖擷取自@abilitiesjp5 社群平台「X」）