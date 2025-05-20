為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本近80歲阿嬤主動繳回駕照︰因為我還有「判斷力」

    不少台日網友分享多年前，一名近80歲日本阿嬤主動繳回駕照的「理由」，值得各界反思與學習。（圖擷取自@miyabi39_11 社群平台「X」）

    不少台日網友分享多年前，一名近80歲日本阿嬤主動繳回駕照的「理由」，值得各界反思與學習。（圖擷取自@miyabi39_11 社群平台「X」）

    2025/05/20 22:03

    相關新聞請見︰
    日本福岡驚傳車輛衝撞小學生 4童和7旬女駕駛送醫
    三峽車輛疑暴衝撞倒人群16人受傷 其中4人命危急救中

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣新北市三峽區昨（19）日下午發生重大車禍意外，78歲余姓駕駛撞死3名學童、十幾人受傷；日本福岡縣也於同日下午，發生70多歲女駕駛撞傷4名小學生事故，讓「高齡駕駛」等議題再度引起熱議。對此，不少台日網友分享多年前，一名近80歲日本阿嬤主動繳回駕照的「理由」，值得各界反思與學習。

    據悉，社群平台「X」（前Twitter）名為「カッツェ」的日本網友，曾在2019年4月發文分享自己與祖母的對話。當時快要80歲、精神狀態還十分有元氣的祖母，主動將駕照繳回去，讓原PO感到好奇詢問祖母，「妳的判斷力似乎並未下降，也還有體力開車，為何會想把駕照繳回去？」，祖母則簡短回說，「正是因為我還有判斷力啊。」

    當年這篇發布後，便獲得高達22萬讚，迴響十分熱烈，甚至吸引眾多日本媒體報導。雖然有部分日本網友指出，一些住在交通不便地區的老人家，若不能自己開車外出，日常生活會十分不便，因此能理解他們拒絕繳回駕照；但更多網友表示，原PO的祖母給同齡人做了良好典範，避免更多悲劇事故的發生。

    台灣網友則表示，「反觀某些台灣老害」、「人貴在有自知之明」、「望所有高齡人周知」、「台灣老年人都該學學」、「等到沒判斷力的時候就晚了」、「還很多人覺得年紀大不是問題」、「『模範父親』不能拿來抵人命，負起責任才是真的」、「有問題的人都覺得自己沒問題，所以宣導基本永遠都進不到需要的人那邊」。

    另外，日本政府近年來為了鼓勵法定的高齡駕駛們「自主繳回駕照」，提供大眾運輸優惠票券、醫療、銀行等一系列配套措施作為替代，還有不少民間企業加入，願意為這些人供各種優惠服務。根據日本現行制度規定，每位滿70歲的駕駛人若想要更新駕照，就必須接受高齡者講習課程，內容包括交通規則、視力檢查與實地駕駛測試。

    日本政府近年來為了鼓勵75歲以上的高齡駕駛「自主繳回駕照」，提供大眾運輸優惠票券、醫療、銀行等一系列配套措施作為替代。（圖擷取自@abilitiesjp5 社群平台「X」）

    日本政府近年來為了鼓勵75歲以上的高齡駕駛「自主繳回駕照」，提供大眾運輸優惠票券、醫療、銀行等一系列配套措施作為替代。（圖擷取自@abilitiesjp5 社群平台「X」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播