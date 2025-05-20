中國間諜活動變本加厲 美專家：美國成頭號目標 規模史無前例

美國情報專家指出，中國正對美國發動「史上最大規模」的間諜行動；示意圖。（美聯社資料照）

2025/05/20 19:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）《60分鐘》節目18日報導，擁有逾30年與中國情報機構交鋒經驗的前美國外交官路易斯（Jim Lewis）指出，習近平2012年上台後，中國國家安全部的間諜行動變本加厲、規模空前，已躍升全球最大情報機構，並斷言其對美滲透「無論規模、範圍還是囂張程度，都是美國史上最大」。

美國情報機構評估，中國不僅是對美最具持續性的網路威脅來源，還高度依賴傳統人力情報。中國共產黨透過全球秘密特工網絡，監控海外華人社群並威脅異議人士。路易斯透露，中國常以金錢、色誘或脅迫招募間諜，並透過監控微信或滲透美國校園蒐集情報。一名學生表示，因擔心同鄉向中國當局舉報，她在課堂上不敢自由發言。

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中國國安部2023年更透過微信影片自詡「洞察先機」，彰顯其擴張野心；據估其雇員可達60萬。路易斯分析，習近平為鞏固國內權力，嚴防海外革命思想輸入，因此「美國是他們的第二號目標」，首要目標仍是中國人民，包含旅美華人。

為達此目的，中國甚至一度在紐約市中心秘密開設海外警察服務站，表面提供文件服務，實則針對、騷擾異議人士，此舉遭批公然侵犯他國主權，類似據點也曾現蹤荷蘭、加拿大。該站關閉後，兩名涉案美籍華人遭控非法充任中國代理人，一人認罪。過去五年，美司法部已起訴逾140起涉及替中國騷擾、網攻與間諜活動的案件。

其中，紐約州長辦公室前雇員孫琳達被控收受鉅款影響州長對中政策，她與丈夫均否認。另一矚目案例是76歲退休學者王書君，他1994年赴美於哥大任訪問學者，深獲民運圈信任，卻祕密為中國國安部工作長達17年，提供異議人士個資與對話。

據報導，王書君於2022年遭起訴，去年8月四項罪名成立，含作偽證及充任中國代理人。考量其健康與認知衰退，法官今年4月判處三年監督釋放，但強調其罪行「嚴重」。王書君堅稱是「天大誤會」，其律師則強調他未洩漏機密。但路易斯明確指出：「他是特工，為中國政府鎖定監視與滲透目標。」

節目同時也揭露了受害者的處境。香港出生的美籍社運人士楊錦霞，其個資與另63人名單在王書君行李中被查獲。她作證時表示，從未想過自己遭信任之人監視。她認為中共持續蒐集海外抗爭情報，意圖「讓你噤聲、騷擾或恐嚇你，使你停止行動。」

另一位香港社運領袖郭鳳儀，因其倡議遭港府懸賞百萬港元通緝，目前在美尋求政治庇護。她透露，每日面臨綁架脅迫，坦言：「他們視我為叛徒」，爭取民主被中共視為罪行。郭鳳儀無奈表示：「中國的長臂管轄，讓人難在世界任何地方感到自由。」若返中恐面臨無期徒刑。這些遭遇凸顯了中國跨境鎮壓的嚴峻。

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