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    白目遊客西班牙國家公園「亂扔石頭」 恐吃688萬巨額罰單

    一名男子在參觀西班牙別稱「歐洲之峰」的歐羅巴山國家公園期間，隨意搬起一塊大石頭，並將它扔下懸崖，一旁友人還將過程拍下上傳網路，引起西班牙當局關注。（圖擷取自Tiktok，本報合成）

    一名男子在參觀西班牙別稱「歐洲之峰」的歐羅巴山國家公園期間，隨意搬起一塊大石頭，並將它扔下懸崖，一旁友人還將過程拍下上傳網路，引起西班牙當局關注。（圖擷取自Tiktok，本報合成）

    2025/05/20 21:06

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日一名男子前往西班牙旅遊，他在參觀別稱「歐洲之峰」的歐羅巴山國家公園（Picos de Europa）期間，隨意搬起一塊大石頭，並將它扔下懸崖，一旁友人還將過程拍下上傳網路。事後這支影片引起西班牙當局關注，並宣布將循線找出這名男子，其違法行徑將面臨20萬歐元（約新台幣688萬元）的罰款。

    綜合外媒報導，根據男子友人拍攝的影片顯示，男子站在歐羅巴山國家公園的一處懸崖邊，還故意搬起一塊大石頭往峽谷中丟下去，當石頭落地後發出巨響時，男子與友人還一起發出興奮的歡呼。西班牙國民警衛隊調查指出，男子一行人當時所在位置，應該是園區內最受歡迎的健行步道「凱雷斯小徑」（Cares Route）。

    西班牙國民警衛隊解釋，這名男子的舉動在國家公園內，屬於極其嚴重的違規行為，不僅可能對國家公園內的行人、動物造成生命危險，同時還可能破壞國家公園的自然景觀與地質結構；最惡劣的狀況下，甚至可能引發山崩。目前警方已對針對片中男子展開調查，他將將面臨5001歐元（約新台幣17萬元）至20萬歐元的巨額罰款。

    @20m Un joven lanza una gran piedra en el parque nacional protegido de Picos de Europa #cares #noticiastiktok #asturias #guardiacivil #multas ♬ sonido original - Periódico 20minutos

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