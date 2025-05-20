身綁大麻、古柯鹼爬樹走私！哥斯大黎加獄警抓獲「運毒貓」

哥斯大黎監獄近日破獲一起毒品走私案，眼尖的獄警巡邏期間注意到異常1隻行為異常的貓咪，並火速當牠當場捕獲，最終從牠身上搜出裝有大量毒品的袋子。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/05/20 17:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕哥斯大黎監獄近日破獲一起毒品走私案，獄警巡邏期間注意到，靠近監獄圍籬附近的樹上，有1隻花色異常的貓咪，正試圖爬監獄內，覺得行為有異，立即上前將其捕獲，最終從牠身上繳獲230克大麻與86克快克古柯鹼（Crack cocaine）。警方表示，涉案貓咪目前已交由專業單位調查與安置。

綜合外媒報導，根據哥斯大黎加司法與和平部（Costa Rican Ministry of Justice and Peace）發布的聲明指出，這起事件發生在本月6日，波科西（Pococi）當地一所監獄的獄警巡邏期間，發現1隻有著黑白毛色的貓咪，正爬到靠近監獄圍籬附近的樹上，眼尖的獄警注意到牠身上幾處灰色斑塊有異常，立即上前小心將其捕獲。

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獄警透露，他們將貓咪帶回辦公室後，仔細檢查牠身上的「斑塊」，發現竟然是2包裝滿毒品的袋子綁在牠身上，一袋裝有236克大麻，另一袋則裝有86克古柯鹼。對此，獄警小心翼翼使用各種工具，將這些毒品袋子從貓咪身上移除，期間還不斷輕輕用手撫模這隻貓咪，所幸這隻貓咪被逮後態度相對配合，並未伸出貓爪攻擊或瘋狂掙扎。

報導指出，哥斯大黎加的犯罪者時常透過動物來運送毒品，貓、狗、蜥蜴等動物或爬蟲類，都會當成運毒工具；另據獄方人員透露，獄警當天逮到這隻貓咪的地點，正好在是在囚犯們平日的勞動區域，目前仍在調查涉案人員。至於被獄警逮住的貓咪，目前已被轉交給哥斯大黎加的國家動物衛生局進行安置。

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Authorities in Costa Rica intercepted a cat carrying marijuana and crack cocaine into a prison on May 6. The feline was caught before the drugs reached inmates. pic.twitter.com/apKjyL6BUp — CBS News （@CBSNews） May 19, 2025

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