身綁大麻、古柯鹼爬樹走私！哥斯大黎加獄警抓獲「運毒貓」

〔即時新聞/綜合報導〕哥斯大黎監獄近日破獲一起毒品走私案,獄警巡邏期間注意到,靠近監獄圍籬附近的樹上,有1隻花色異常的貓咪,正試圖爬監獄內,覺得行為有異,立即上前將其捕獲,最終從牠身上繳獲230克大麻與86克快克古柯鹼(Crack cocaine)。警方表示,涉案貓咪目前已交由專業單位調查與安置。

綜合外媒報導,根據哥斯大黎加司法與和平部(Costa Rican Ministry of Justice and Peace)發布的聲明指出,這起事件發生在本月6日,波科西(Pococi)當地一所監獄的獄警巡邏期間,發現1隻有著黑白毛色的貓咪,正爬到靠近監獄圍籬附近的樹上,眼尖的獄警注意到牠身上幾處灰色斑塊有異常,立即上前小心將其捕獲。

獄警透露,他們將貓咪帶回辦公室後,仔細檢查牠身上的「斑塊」,發現竟然是2包裝滿毒品的袋子綁在牠身上,一袋裝有236克大麻,另一袋則裝有86克古柯鹼。對此,獄警小心翼翼使用各種工具,將這些毒品袋子從貓咪身上移除,期間還不斷輕輕用手撫模這隻貓咪,所幸這隻貓咪被逮後態度相對配合,並未伸出貓爪攻擊或瘋狂掙扎。

報導指出,哥斯大黎加的犯罪者時常透過動物來運送毒品,貓、狗、蜥蜴等動物或爬蟲類,都會當成運毒工具;另據獄方人員透露,獄警當天逮到這隻貓咪的地點,正好在是在囚犯們平日的勞動區域,目前仍在調查涉案人員。至於被獄警逮住的貓咪,目前已被轉交給哥斯大黎加的國家動物衛生局進行安置。

