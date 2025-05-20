空襲加薩再釀44死！英法加擬聯合施壓 納坦雅胡不買帳

5月19日，加薩北部賈巴利亞地區的巴勒斯坦人帶著簡陋行囊，試圖逃往加薩市。（法新社）

2025/05/20 16:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列空襲加薩（Gaza）釀成新一波慘重傷亡，當地民防機構19日通報至少44名巴勒斯坦人死亡。在此同時，英國、法國及加拿大三國領袖共同譴責以色列的軍事行動，警告若不停止攻勢將採聯合反制。以色列總理納坦雅胡則對此強硬回擊，稱三國聯合聲明形同獎勵哈瑪斯（Hamas）。

《衛報》報導，英國首相施凱爾、法國總統馬克宏及加拿大總理卡尼，批評色列阻撓人道援助，並指納坦雅胡政府部分閣員威脅大規模驅逐巴勒斯坦人。三國領袖警告：「若以色列不停止軍事攻勢，並解除人道援助限制，我們將採取進一步具體行動。」

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納坦雅胡辦公室發表聲明激烈反駁，指控三國在哈瑪斯未滅前，要求以色列結束防衛戰爭、並要求建立巴勒斯坦國，是「為前年10月7日的種族滅絕攻擊提供巨大獎勵」。他強調戰爭涉及以色列存亡，並稱「所有歐洲領袖」應效仿美國總統川普支持以色列。

納坦雅胡宣稱：「若剩餘人質獲釋，哈瑪斯放下武器、其領導人被驅逐且加薩非軍事化，戰爭明天就能結束。以色列不會接受更少條件。」他形容此為「文明對抗野蠻的戰爭」，將續戰至全面勝利。

加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）向《法新社》）詳述了以色列最新一波攻擊造成的死傷：自19日凌晨起，「至少44名死者，多為婦孺，以及數十名傷者」被送醫。其中，加薩市（Gaza City）一所收容學校遭襲8死；中部代爾巴拉（Deir el-Balah）民宅遇襲12死；努塞拉特（Nuseirat）難民營附近加油站及賈巴利亞（Jabalia）難民營房屋，亦分別有15人及9人喪生。在以色列封鎖數月後，首批救援卡車已開始緩慢進入加薩。

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