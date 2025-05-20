51:45驚險過關！川普親家黑料纏身 參院仍批准出任駐法大使

川普姻親查爾斯·庫許納成為美國駐法大使。（路透資料照）

2025/05/20 15:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦參議院19日以51票贊成對45票反對，批准了查爾斯·庫許納（Charles Kushner）出任下一任美國駐法國大使的提名。查爾斯·庫許納是美國總統川普女婿的父親，其任命案因其過往爭議而備受關注。

《法新社》報導，現年71歲的查爾斯·庫許納是一名房地產高層主管，也曾是律師。他於2004年因逃稅等多項罪名認罪後，一度在聯邦監獄服刑。川普在2020年第一個總統任期即將結束時，對其予以特赦。他的兒子庫許納（Jared Kushner）於2009年與川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）結婚，並在川普首任總統期間擔任白宮高級顧問，尤其在中東衝突等議題上扮演重要角色。

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查爾斯·庫許納此次將前往巴黎履新，正值美法關係，乃至美國與整體歐洲關係，因川普總統的貿易政策而面臨緊張時刻。川普先前在其自創社群平台「Truth Social」上宣布提名時曾表示，查爾斯·庫許納「是一位卓越的商業領袖、慈善家及交易促成者，將能強力代表我國及其利益。」

除了駐法國大使的職務外，查爾斯·庫許納也將同時擔任美國駐摩納哥大使。

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