為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    51:45驚險過關！川普親家黑料纏身 參院仍批准出任駐法大使

    川普姻親查爾斯·庫許納成為美國駐法大使。（路透資料照）

    川普姻親查爾斯·庫許納成為美國駐法大使。（路透資料照）

    2025/05/20 15:56

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦參議院19日以51票贊成對45票反對，批准了查爾斯·庫許納（Charles Kushner）出任下一任美國駐法國大使的提名。查爾斯·庫許納是美國總統川普女婿的父親，其任命案因其過往爭議而備受關注。

    《法新社》報導，現年71歲的查爾斯·庫許納是一名房地產高層主管，也曾是律師。他於2004年因逃稅等多項罪名認罪後，一度在聯邦監獄服刑。川普在2020年第一個總統任期即將結束時，對其予以特赦。他的兒子庫許納（Jared Kushner）於2009年與川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）結婚，並在川普首任總統期間擔任白宮高級顧問，尤其在中東衝突等議題上扮演重要角色。

    查爾斯·庫許納此次將前往巴黎履新，正值美法關係，乃至美國與整體歐洲關係，因川普總統的貿易政策而面臨緊張時刻。川普先前在其自創社群平台「Truth Social」上宣布提名時曾表示，查爾斯·庫許納「是一位卓越的商業領袖、慈善家及交易促成者，將能強力代表我國及其利益。」

    除了駐法國大使的職務外，查爾斯·庫許納也將同時擔任美國駐摩納哥大使。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播