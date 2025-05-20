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    細思極恐！「中國尋親網」突宣布關站 內行人憂︰器官恐完成配對

    近日中國一家營運長達25年、最知名的尋親網站，無預警宣布將在今年7月關站，消息引起許多中國民眾驚愕，對此擔憂不已。（圖擷取自「中國尋親網」）

    近日中國一家營運長達25年、最知名的尋親網站，無預警宣布將在今年7月關站，消息引起許多中國民眾驚愕，對此擔憂不已。（圖擷取自「中國尋親網」）

    2025/05/20 16:19

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    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受到「一胎化」、「男女比例失衡」等社會情況影響，中國多年來頻傳未成年兒童或青少年遭惡意拐賣事件，如今隨著中國在「器官移植」領域的技術越發嫻熟，導致更多離奇失蹤案發生。近日中國一家營運長達25年、最知名的尋親網站，無預警宣布將在今年7月關站，消息引起許多中國民眾驚愕，對此擔憂不已。

    於西元2000年成立的「中國尋親網」，是一家專門協助中國民眾尋找失蹤家人的大型網路平台，凡是離家出走、迷路走失、拐騙失散、孤兒，甚至中國與台灣之間的尋親，都能在上面刊登尋親資訊及照片，並在經過管理員審核後即可發布。據了解，雖然中國有不少同性質的網站，但該網站在類似網站中排名第1，因此知名度極高。

    然而，近日站方卻突發聲明宣布關站，結束25年營運。根據網站最新聲明，簡短指出股東大會決議，從今年5月1日起停止發布新的尋親訊息，不過仍可修改現有資訊，並在7月15日起網站正式停止營運，伺服器關閉，對無法繼續提供服務深表歉意。

    消息一出，立即掀起中國網友譁然與錯愕。也有部分網友好奇詢問，其他國家的尋親網所刊登資訊，對象大多是年長的老人家，「為何中國的尋親網多半是年輕人和小孩？」，同時特別提到中國政府特意在國內各地遍布高科技的「監視器」與「人臉辨識系統」，怎還中國至今還會有多的失蹤人口，對這種現象感到「細思極恐」。

    不少內行人隱晦留言說，「背後水很深」、「泄露國家機密」、「包子下的命令唄」、「社會性清零了」、「中國人都是國家財產，個人不能尋」、「自己家的天使成為別人的專屬天使」、「跟失業率一樣，慘不忍睹，不如停更」、「怕被人知道中國失蹤人口數字如此恐怖，失蹤就讓他們失蹤，家醜不外揚，面子更重要，政府必須偉光正」。

    也有網友直言背後恐怕與「器官買賣」或「拐賣女性」有關，「缺器官了唄」、「器官國有化」、「器官不夠用了」、「器官已完成配對」、「變成中國尋臟網」、「因為有人被掏心掏肺了」、「已經在老幹部身上覆活了」、不是小紅樓就是鐵鏈女，男的變器官「中共連孕婦的器官都敢活摘」、「不利於蓬勃日上的活摘事業發展」、「有些人的一部分，還活在另外一些陌生人的身體裡，怎麽尋找？」。

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