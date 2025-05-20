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    蘇格蘭16歲少年海灘遭刺死 17歲男嫌被控謀殺

    蘇格蘭發生持刀殺人意外，當地警方17日獲民眾通報發現16歲少年莫伊（Kayden Moy）因不明原因身受重傷躺在艾文海灘，緊急送往醫院後仍不治身亡。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

    蘇格蘭發生持刀殺人意外，當地警方17日獲民眾通報發現16歲少年莫伊（Kayden Moy）因不明原因身受重傷躺在艾文海灘，緊急送往醫院後仍不治身亡。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

    2025/05/20 16:24

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕蘇格蘭發生持刀殺人意外，當地警方17日獲民眾通報發現16歲少年莫伊（Kayden Moy）因不明原因身受重傷躺在艾文海灘，緊急送往醫院後仍不治身亡，警員循線隔日逮捕17歲男嫌犯，並以謀殺罪起訴預計今天（20日）出庭受審。

    綜合外媒報導，蘇格蘭警方17日晚上6時45分左右接獲民眾報案，發現一名16歲男子莫伊遭人疑持刀刺傷倒在艾文海灘，趕赴現場將他緊急送院，然因傷勢嚴重，克羅斯豪斯醫院最終宣告不治。

    事發後警方展開調查，並於18日逮捕一名17歲少年，現已被正式控以謀殺罪，預計將於今天（20日）在基爾馬諾克警長法院出庭。已知受害者莫伊來自東基爾布萊德（East Kilbride）小鎮。

    當地警方指出，經過初步調查這是一宗針對性襲擊，並無對公眾構成進一步風險。調查人員呼籲現場民眾提供任何影片或資料，以協助釐清案情，並強調即使是看似微不足道的線索也可能至關重要。

    與此同時，受害者家人發布聲明表示，「莫伊是我們的摯愛，他的離世讓我們心碎。他深受眾人喜愛，從各界傳來的慰問與支持我們深表感激。」

    報導提到，莫伊曾就讀鄧肯里格中學，校長聞訊後表示，學校師生對莫伊離世深感震驚與悲痛，他是一位善良、富有愛心的年輕人，將被眾人深深懷念。

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