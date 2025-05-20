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    快看！中國留學生在美偷拍軍事基地被驅逐 ICE公布照片

    中國赴美留學生以無人機偷拍美軍基地，服刑完畢後本月7日被驅逐出境，美國當局近來公開照片。（圖擷自ICE官網）

    中國赴美留學生以無人機偷拍美軍基地，服刑完畢後本月7日被驅逐出境，美國當局近來公開照片。（圖擷自ICE官網）

    2025/05/20 14:08

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕快來看！中國赴美留學生Fengyun Shi，涉嫌以無人機偷拍維吉尼亞州諾福克海軍基地，去年落網並在美國服刑，刑滿出獄後本月7日被驅逐出境，美國移民及海關執法局（ICE）近來將其照片公開。

    ICE官網指出，這名中國人2021年8月11日持F1學生簽證於加州舊金山機場入境，簽證效期至他完成明尼蘇達大學農業工程研究所學業為止，不過，由於他涉及偷拍美軍基地，去年1月18日被聯邦調查局（FBI）逮捕。

    美國國務院在接獲消息後，旋即於去年1月25日終止了他的簽證，明尼蘇達大學也在去年2月7日撤銷學籍。美國維州東區聯邦地方法院紐波特紐斯分院，去年10月2日裁定「未經授權使用飛行器非法拍攝特定設施」罪嫌成立，判處他入獄6個月。

    這名中國留學生在賓州艾倫伍德聯邦監獄服刑時，ICE費城分局執法與遣返行動（Enforcement and Removal Operations，ERO）於去年11月13日對他發出移民拘捕令，並在今年3月7日他服刑完畢時當場逮捕。最終於5月7日驅逐出境。

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