捲尾猴「綁架」吼猴寶寶？ 研究人員：因為父母本能

研究人員在巴拿馬一個小島上發現一個奇特的景象，一隻吼猴寶寶竟然抓捲尾猴的皮毛，緊緊跟著牠走跳。（法新社）

2025/05/20 14:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕研究人員在巴拿馬一個小島上發現一個奇特的景象，一隻吼猴寶寶竟然抓捲尾猴的皮毛，緊緊跟著牠走跳，光是2022年到2023年間就發現有11起類似案例，經過調查後，研究人員認為造成這起「猴子綁架事件」的原因是出於父母本能。

據《衛報》報導，由馬克斯普朗克動物行為研究所（Max Planck IAB）與史密森尼熱帶研究學院（Smithsonian Tropical Research Institute）組成的團隊，於19日在《當代生物學》（Current Biology）上發表了研究結果，內容提到該團隊原本在巴拿馬一個小島設置80多台攝影機，原定是打算紀錄捲尾猴使用工具的情況，沒想到竟意外捕獲到了捲尾猴背著吼猴寶寶的景象。

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研究人員指出，捲尾猴是一種體態類似家貓的猴子，生長在中南美洲，是一種相當聰明的動物，牠們會使用石頭來敲打堅果與海鮮，雖然攝影機沒有捕捉到綁架的瞬間，但由於吼猴大部分時間都在樹上，故推測捲尾猴的綁架行為是在樹上進行的。

對於捲尾猴進行綁架的動機，研究人員給出了一種可能性，提到牠們是出於自己的父母本能，從攝影機的紀錄來看，影片中的捲尾猴表現得很溫柔，看起來並無傷害吼猴寶寶的意圖。不過研究人員還是表達了他們的擔憂，提到影片中的吼猴寶寶均處於還沒斷奶的年紀，這時候就離開母親將會影響營養攝取，因此可能這些幼崽最終都無法存活。

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