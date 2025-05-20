為了65萬元債務 中國男在韓國犯下2死2傷血案

擁有中國國籍的中國朝鮮族男子，在南韓京畿道始興市犯下2死2傷血案。（歐新社）

2025/05/20 12:21

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕擁有中國國籍的中國朝鮮族50來歲男子車哲南（차철남，音譯），由於借出去的3000萬韓元（約新台幣65萬元）遲遲要不回，本月17至19日竟在南韓京畿道始興市犯下2死2傷血案，19日晚間7時24分被警方逮捕。

據《韓聯社》報導，車哲南2012年持「在外同胞（海外韓國人及其後代）」簽證入境韓國後，就一直居住在始興市正往洞的住處，沒有固定職業但偶爾會去打工，主要是靠著過去的存款生活。

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車哲南和一對同為中國朝鮮族的兄弟關係非常要好，這些年來陸續借給他們3000萬韓元，但對方一直都不還錢。17日下午4時左右，他把兄弟當中的哥哥叫來住處喝酒，趁機將其殺害後，下午5時又前往200公尺外的民宅，把這對兄弟當中的弟弟打死。

車哲南犯案後將遺體留在原處，若無其事地離開現場。到了19日上午9時34分許，他砍傷住處附近超商的60來歲老闆並逃逸；同天下午1時21分許，車嫌又在超商1.3公里外的運動公園砍傷70來歲老者，這名受害者是他住處的屋主。

車哲南落網後，供稱他襲擊超商老闆是因為對方說自己的壞話；至於攻擊屋主一事，主要是因為對方無視自己。目前這2名傷者都在加護病房救治，警方預計今天（20日）向法院申請車嫌的拘留令。

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