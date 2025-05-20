美國1萬多隻小雞遭遺棄 收容所盼資金支援

美國德拉瓦州2日發現1萬2000多隻小雞被遺棄在一輛美國郵政署卡車上。（美聯社）

2025/05/20 12:15

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德拉瓦州（State of Delaware）2日發現1萬2000多隻小雞被遺棄在一輛美國郵政署（USPS）卡車上，據了解，這些小雞已經超過3天沒有進食，有數千隻小雞在被發現時就已經死亡，其餘的小雞被安置在當地動物收容所，但該收容所表示難以長期餵養這些動物，13日已開放一般民眾進行認養，但資金還是嚴重缺乏。

據《美聯社》報導，德拉瓦州於2日發現有1萬2000多隻小雞被遺棄在美國郵政署的卡車上超過3天，並有數千隻小雞已經死亡。對此，美國郵政署表示是配送流程出現問題，目前正積極調查發生的原因。位於賓夕法尼亞州（Commonwealth of Pennsylvania）的一間孵化場指出，這些小雞是公司委託郵政服務配送的，但出於生物安全考量，沒辦法將這些小雞收回孵化場。

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收容所提到，13日已開放民眾認養，但僅有數百隻小雞被認領，仍有大量的小雞在收容所裡。收容所表示，照顧這些小雞需要全天候運營，因此需要增加人員，對於仰賴捐款的收容所來說，資金是一大問題，有些人甚至已經自掏腰包來支援，而這些小雞大約需要10週才能長大，對於空間與飼料需求只會增加，希望各界給予支援。目前收容所正與美國郵政署洽談資金援助事宜。

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