川普為拜登罹癌難過 暗示其主治醫師「隱瞞病情」

川普19日表示他為拜登的病情感到難過，但川普質疑，拜登的癌症診斷結果為何沒有被更早發現或公開。（美聯社）

2025/05/20 11:05

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統拜登辦公室18日證實，現年82歲的拜登已被診斷出罹患侵襲性攝護腺癌（aggressive prostate cancer），且癌細胞目前已擴散至骨骼。美國總統川普第一時間為拜登送上祝福，19日他重申為拜登的病情感到難過，但川普質疑，拜登的癌症診斷結果為何沒有被更早發現或公開。

綜合外媒報導，拜登在用於分級攝護腺癌的判別系統、滿分10分的「格里森分數」（Gleason score）中得到9分，顯示其癌症屬於高度侵襲性。川普19日表示，他認為拜登罹癌的消息令人非常難過，但他也對於這件事沒有更早被公開而感到驚訝，「大眾從很久以前就沒被通知了，要到『9』這階段，是要很長的一段時間」。

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川普指出，病情要發展到這種危險程度，需要好幾年的時間，他為此感到非常難過。川普意有所指地說，「同一位醫師」說拜登的認知狀況沒問題、說他一切正常，但如今證明拜登的狀況令人難過，人們應該試著去了解究竟發生了些什麼，「也許是同一個醫師，有人沒有說出事實，這是一個大問題」。

川普隨後談起自己的健康檢查結果：「我做了一次非常完整的體檢，包括認知測試等。我很自豪地宣布我全都答對了、完全通過。」

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