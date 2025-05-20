美國瘋傳吃麥當勞這組合減緩偏頭痛 醫師證實可能有幫助

美國瘋傳麥當勞的薯條可樂組合，能夠減緩偏頭痛的症狀。（法新社）

2025/05/20 10:54

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國社群平台目前瘋傳著一道偏方，亦即去麥當勞吃大包薯條、喝大杯可樂能夠減緩偏頭痛，這套「薯條可樂」組合還被親切地稱為「麥克偏頭痛（McMigraine）」，醫師則透露這可能真的有幫助。

據《福斯新聞》報導，威斯康辛州家庭醫師瓦薩加（Brintha Vasagar）表示，許多治療偏頭痛的非處方藥物都含有咖啡因，而可樂裡面也有，在攝入咖啡因後，會使得腦部血管收縮並減輕部分患者的偏頭痛症狀。

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瓦薩加說，有些偏頭痛的民眾會感到噁心，可樂裡面的碳酸能夠起到緩解的作用。至於薯條方面，瓦薩加透露鹽巴（鈉）可以協助體內電解質平衡並避免脫水，碳水化合物也對胃的不適感有幫助。

不過，瓦薩加指出，「薯條可樂」之所以能夠對偏頭痛有效，很大一部分還是心理上的安慰作用，而且這不能真的治癒偏頭痛。瓦薩加同時強調，發生偏頭痛的原因有很多種，部分患者若吃下這套組合可能會變得更為嚴重。

紐約內科專家艾利歐特（Tania Elliott）建議，偏頭痛的民眾可注意補充水分，並從綠茶或抹茶攝取咖啡因，避免薯條可樂所帶來的不健康因素。

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