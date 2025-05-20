澤倫斯基與川普通話提3大關鍵訴求 嗆普廷「這是我們的土地」

烏克蘭總統澤倫斯基5月19日在基輔舉行記者會，強硬回應俄羅斯提出的撤軍要求。 （法新社）

2025/05/20 10:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基19日拒絕俄總統普廷要求烏軍撤出4個部分佔領區。普廷與美國總統川普通話後，仍未同意全面停火。對此，澤倫斯基在記者會強調：「這是我們的土地，我們不會撤軍…這意味著他們不想要和平。」

綜合《基輔時報》與BBC報導，澤倫斯基當天也與川普兩度通話，他在簡報會上表示，當天與川普的第一次通話中強調了3點關鍵訴求：必須實現停火、制裁俄羅斯，以及美國不要在沒有烏克蘭參與的情況下對烏克蘭相關事宜做出任何決定。

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據報導，普廷在與川普通話中，僅稱願談判「潛在未來和平條約的備忘錄」，拒全面停火，並堅持俄方立場，要求「消除戰爭的根本原因」。川普於自家社媒「Truth Social」發文稱，俄烏將「立即開始」停火談判，條件由雙方協商。

普廷助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）透露，兩元首通話逾兩小時，未提停火時間。澤倫斯基指對川普而言，「最重要是烏俄直接對話」。他稱烏防長烏梅洛夫（Rustem Umerov）與普廷顧問梅丁斯基（Vladimir Medinsky）已通話，討論千人換囚計畫，料「未來數日或數週內」進行，不含平民。

烏總統府消息指，川普與澤倫斯基19日兩度通話。澤倫斯基向川普主張停火、對備忘錄表達意見，及烏克蘭事務需有烏方參與。澤倫斯基也預告「強力的歐盟制裁方案」，並期待美國「適時」制裁俄銀行與能源業，稱「這將是重要且強力的機制。」

此前伊斯坦堡談判收效微，俄方僅派低階官員，重申包括烏國克里米亞及4東部區等領土要求。

澤倫斯基與川普的第二次通話逾一小時，多位歐洲領袖參與。

澤倫斯基另表示，基輔正研議在土耳其、梵蒂岡或瑞士舉行有烏、俄、美、歐盟代表參與的會議。川普19日也表示，俄有興趣戰後與美大規模貿易。

克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，美俄元首通話「富有成效」，強調川普「中立」立場。佩斯科夫指：「川普立場中立…歐洲政治人物則公然親烏。」

美方談判方式令歐洲盟友沮喪，他們曾尋求川普支持聯合最後通牒，要求俄無條件停火並加強制裁。美國至今未有新制裁。BBC分析指長談承諾少，華府耐心漸失，若援助中止，對烏恐是災難。

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