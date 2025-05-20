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    史上最大猛禽曾稱霸紐西蘭！爪如虎專獵巨鳥 15世紀因「牠」滅絕

    藝術家筆下的哈斯特巨鵰（Haast's eagle）攻擊紐西蘭恐鳥（moa）想像圖。（圖擷取自PLoS Biology）

    藝術家筆下的哈斯特巨鵰（Haast's eagle）攻擊紐西蘭恐鳥（moa）想像圖。（圖擷取自PLoS Biology）

    2025/05/20 09:50

    〔編譯陳成良／綜合報導〕現今鵰類雖已是大型鳥類，但與已滅絕的某些猛禽相比仍顯遜色。富比士雜誌（Forbes）報導，科學家揭露，史上已知體型最大的「哈斯特鵰」（Haast’s eagle），曾一度翱翔紐西蘭上空，其驚人體型、獵食能力及15世紀的滅絕原因，引人深思。

    目前全球鵰類逾60種，部分已屬巨無霸，如菲律賓鵰重達8公斤，白尾海鵰翼展逾2.2公尺。但真正的「鵰王」需回溯至1400年代的哈斯特鵰（Hieraaetus moorei）。牠體重可達15公斤，翼展2.4至3公尺，不僅是史上最大鵰類，也是駭人掠食者。其巨爪堪比虎爪，尖喙能輕易刺穿獵物骨肉。

    與現代猛禽不同，哈斯特鵰專獵巨型「恐鳥」（moa）。這種不會飛的巨鳥可高達3.6公尺，重逾230公斤，是哈斯特鵰的主要食糧。哈斯特鵰在無大型哺乳類掠食者的紐西蘭演化為頂級掠食者，島嶼的獨特生態助其長成巨大體型。

    更奇特的是其演化史。古代DNA分析顯示，哈斯特鵰竟由世上最小鵰類之一、僅重約0.9公斤的澳洲小鵰（Hieraaetus morphnoides）演化而來。此劇烈轉變是島嶼巨型化的極端案例，可能在不到200萬年內因適應紐西蘭生態而發生。

    關於其獵食方式，現有證據支持牠是主動掠食者，能獵殺比自身重數倍的獵物，以爆炸性力量攻擊，並用巨爪制伏。進食行為則可能像禿鷲，撕扯大型屍體。

    然而，這微妙的生態平衡因人類到來而瓦解。約13世紀，玻里尼西亞航海家抵達紐西蘭，帶來了火、老鼠、狗及人類狩獵。恐鳥在不到200年內被獵至滅絕。對幾乎完全依賴恐鳥生存的哈斯特鵰而言，這是致命打擊。失去主要食物來源，其數量銳減，至15世紀中葉（約1445年）也隨之滅絕。

    哈斯特鵰在早期毛利文化中留下深刻印記。口述傳統與古代岩畫中記載著名為「Pouakai」或「Hokioi」的巨鳥傳說，描述其為能獵殺並擄走人類的巨型生物。許多科學家相信，這些傳說便是基於古人與哈斯特鵰在牠們滅絕前的真實遭遇。今日，這隻頂級猛禽僅存化石與傳說，待後人拼湊其過往。

    哈斯特巨鵰（上）與其現存血緣最近的澳洲小鵰（下）爪子化石大小比較。巨大的爪子顯示哈斯特鵰強大的獵捕能力。（圖擷取自PLoS Biology）

    哈斯特巨鵰（上）與其現存血緣最近的澳洲小鵰（下）爪子化石大小比較。巨大的爪子顯示哈斯特鵰強大的獵捕能力。（圖擷取自PLoS Biology）

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