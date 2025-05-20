為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    幸運！美國男子才過一年多 又抱走327萬大獎

    美國密西根州61歲男子羅爾斯頓近期再度中獎，贏得彩券「幻想5雙殺」（Fantasy 5 Double Play）11萬美元大獎。（圖擷自密西根彩券官網）

    美國密西根州61歲男子羅爾斯頓近期再度中獎，贏得彩券「幻想5雙殺」（Fantasy 5 Double Play）11萬美元大獎。（圖擷自密西根彩券官網）

    2025/05/20 10:24

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州61歲男子羅爾斯頓（Kelly Ralston）近期再度中獎，贏得彩券「幻想5雙殺」（Fantasy 5 Double Play）11萬美元大獎，距離上一次贏得11.5萬美元（約新台幣342萬元）僅隔1年多。

    綜合外媒報導，羅爾斯頓向密西根樂透公司透露，他本月10日於當地商店購入「幻想5雙殺」彩券後，隔日使用手機應用程式掃描彩券後驚訝發現螢幕跳出「110000美元」（約新台幣約327萬元）當場嚇傻，他直呼「不敢相信真的再次中了獎！」

    據了解，這是羅爾斯頓第2次贏得「幻想5雙殺」大獎，他在去年4月獲得11.5萬美元獎金，「自從去年中獎以來，我就一直都在買「幻想5雙殺」，然從未想過還能再度中獎」羅爾斯頓說。

    羅爾斯頓笑說，首次中獎後使用獎金購買露營車、幫助家人，並做一些家庭修繕。這次打算將獎金存起來，為退休生活做準備，未來仍會持續購買，希望能夠3度中大獎。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播