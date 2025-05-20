幸運！美國男子才過一年多 又抱走327萬大獎

美國密西根州61歲男子羅爾斯頓近期再度中獎，贏得彩券「幻想5雙殺」（Fantasy 5 Double Play）11萬美元大獎。（圖擷自密西根彩券官網）

2025/05/20 10:24

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州61歲男子羅爾斯頓（Kelly Ralston）近期再度中獎，贏得彩券「幻想5雙殺」（Fantasy 5 Double Play）11萬美元大獎，距離上一次贏得11.5萬美元（約新台幣342萬元）僅隔1年多。

綜合外媒報導，羅爾斯頓向密西根樂透公司透露，他本月10日於當地商店購入「幻想5雙殺」彩券後，隔日使用手機應用程式掃描彩券後驚訝發現螢幕跳出「110000美元」（約新台幣約327萬元）當場嚇傻，他直呼「不敢相信真的再次中了獎！」

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據了解，這是羅爾斯頓第2次贏得「幻想5雙殺」大獎，他在去年4月獲得11.5萬美元獎金，「自從去年中獎以來，我就一直都在買「幻想5雙殺」，然從未想過還能再度中獎」羅爾斯頓說。

羅爾斯頓笑說，首次中獎後使用獎金購買露營車、幫助家人，並做一些家庭修繕。這次打算將獎金存起來，為退休生活做準備，未來仍會持續購買，希望能夠3度中大獎。

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