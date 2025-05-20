不知民間疾苦！日本米價漲不停 農林大臣稱從沒買過米被罵翻

日本米價持續飆漲，農林水產大臣江藤拓竟聲稱自己從沒買過米，因為支持者送的米多到可以拿出來賣。圖為江藤拓19日在石破茂首相官邸外致歉。（歐新社）

2025/05/20 09:42

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本米價持續飆漲讓民眾苦不堪言，孰料農林水產大臣江藤拓竟說出離譜發言，他18日出席佐賀市自民黨集會時，透露自己從沒買過米，因為支持者送的米多到可以拿出來賣，此話一出旋即引起在野黨撻伐，日本首相石破茂19日、20日接連兩天出面為此道歉。

據《NHK》報導，石破茂19日表示，是他任命江藤拓擔任農林水產大臣，自己對此感到非常抱歉。石破茂說，現在商店裡不是缺米就是米價昂貴，讓消費者感到相當不安，這確實是非常嚴重的問題。

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石破茂當天旋即將江藤拓召來首相官邸訓斥，江藤拓出來後透露自己受到非常嚴厲的斥責，他已經充分反省了自己的行為，之後將努力降低白米價格，並收回自己18日說出的不妥言論。

不過，19日所公布的日本全國超市白米平均價格，達到5公斤4268日圓（約新台幣888元），比上週高出54日圓（約新台幣11元），顯見漲勢並未停止。

石破茂今天（20日）前往首相官邸時，被問到讓江藤拓繼續擔任農林水產大臣，可能會引發民怨等問題，石破茂為此再度道歉，指稱江藤拓的言論讓消費者和農民都非常失望，不過，無論是否得到人民的理解，江藤拓目前最重要的就是善盡農林水產大臣的職責，解決米價上漲的問題。

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