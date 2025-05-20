紀錄片《與恐龍共舞》涉造假化石 BBC：從未說過現場挖掘

BBC節目《與恐龍共舞》被認為是歷史上製作成本最高的紀錄片。（歐新社，資料照）

2025/05/20 10:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕BBC節目《與恐龍共舞》被認為是歷史上製作成本最高的紀錄片，1999年在英國上映，主打運用電腦合成技術和模型重塑方式構建中生代的場景，改變以往恐龍教育故事片中的模式。全新一季的首集於18日播出，不料遭到質疑節目造假，指出片中的化石並非是現場挖掘。BBC發言人回應，本就從未有此說法。

據《每日郵報》報導，《與恐龍共舞》全新系列首集講述一隻三角龍試圖躲避暴龍襲擊的故事，全片除了以電腦合成影像（CGI）呈現外，當中有片段是古生物學家在蒙大拿州挖掘化石的場景，並在現場分析一塊巨大的恐龍糞便化石，這塊化石被認為是全世界最大的食肉動物糞便化石。不料，此片段遭質疑造假，這塊化石是來自距離現場約1000英里（約等於1609.34公里）外被搬運過來的，並非是現場發現的糞便化石。

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有人認為，儘管片中沒有該化石在現場被挖出來的過程，但觀眾還是會直觀認為是研究人員現場挖掘的。保守黨議員舍布魯克（Alec Shelbrooke）更是痛批，節目的行為完全就是誤導觀眾，尤其BBC是公共部門廣播公司，應以教育大眾為核心去製作內容，不該為了娛樂效果去改變原有目的。

對此，BBC發言人承認該化石並非是現場挖掘出來的，但指出將糞便化石帶到現場是為了補充說明暴龍的食性，這在這部故事中是一大重點。《與恐龍共舞》顧問史蒂夫‧布魯薩特（Steve Brusatte）則指出，旁白與畫面均未提到現場挖掘化石，並且古生物學家本來就會將其他化石帶到現場，方便比較現場發現的化石，之前所處的團隊也都是這樣做，不明白為何這樣的作法會有人質疑。

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