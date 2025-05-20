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    才修好1年就垮！中國650年城樓瓦片崩落 民眾奔逃畫面曝

    中國安徽省滁州鳳陽縣知名古蹟明中都鼓樓19日發生瓦片嚴重崩落事件。（圖擷自微博）

    中國安徽省滁州鳳陽縣知名古蹟明中都鼓樓19日發生瓦片嚴重崩落事件。（圖擷自微博）

    2025/05/20 08:53

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽省滁州鳳陽縣知名古蹟「明中都鼓樓」19日屋頂瓦片如雪崩般崩落，距離前次修繕工程僅約1年，當時城樓下還有不少路人，有人發現異狀高喊「瓦片掉了」，其他人聞訊趕緊拔腿逃命；當局稱此意外未造成任何傷亡。

    綜合媒體報導，鳳陽縣文化和旅遊局證實，5月19日下午6時30分許，鳳陽縣明中都鼓樓「樓宇」（即城樓）頂部一側瓦片部分脫落，無人員傷亡。相關情況正在調查中。

    目擊者表示，事件發生於當日傍晚6時許，「當時聽到有人喊瓦片掉了，抬頭就看到鼓樓的瓦片開始往下落」。目擊者稱，現場沒有看到有人因此受傷。當地居民也都拍攝了瓦片崩落的畫面，事發後相關部門工作人員立即趕赴現場。

    明中都鼓樓位於鳳陽縣老城區，又稱中都譙樓，建於中國明朝洪武8年（1375年），由城門和城樓兩部分組成。城門於1989年被列為安徽省重點文物保護單位，現存建築於1995年重建。

    事實上，明中都鼓樓不久前才剛剛完成修繕作業。

    2023年9月，鳳陽大明旅遊發展集團有限公司發出公告稱，為保護鼓樓城樓安全，明中都鼓樓自該月起實施「封閉提收改造」，工期5個月，確切開放時間另行公告。據悉，鼓樓於2024年初完工重新對外開放，與本次事件相隔僅約1年。

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    2023年9月，鳳陽大明旅遊發展有限公司發出公告稱，明中都鼓樓自該月起實施封閉提收改造，工期5個月。（圖擷自微博）

    2023年9月，鳳陽大明旅遊發展有限公司發出公告稱，明中都鼓樓自該月起實施封閉提收改造，工期5個月。（圖擷自微博）

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