與普廷通話 川普：烏俄將立即展開停火談判

美國總統川普（左）19日在與俄羅斯總統普廷（右）通話2小時後宣布，俄羅斯與烏克蘭將立即開始就停火展開談判。（路透檔案照）

2025/05/20 03:20

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普19日在與俄羅斯總統普廷通話2小時後宣布：「俄羅斯與烏克蘭將立即開始就停火展開談判，更重要的是，將朝著結束這場戰爭邁進。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在自家社群平台「真實社群」上表示：「停火條件將由雙方協商，因為只有他們知道那些沒有人能掌握的談判細節。」他還說，這次通話的「語氣與氛圍都非常好」。

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川普表示，戰爭結束後，俄羅斯希望與美國進行「大規模的貿易」，「我表示同意。俄羅斯擁有創造大量就業機會與財富的龐大機會，潛力無窮。」他還說，烏克蘭「也可以在貿易方面獲得重大利益」。

川普表示，他已將通話內容告知多國領袖，包括烏克蘭總統澤倫斯基、歐盟執委會主席馮德萊恩、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼、德國總理梅爾茨，以及芬蘭總統史塔布。

川普說：「教宗代表的梵蒂岡已表達強烈意願，希望能主辦這場談判。讓和平進程開始吧！」

這是川普今年1月就任以來，已知的第3次與普廷通話。川普最近對普廷遲遲不願與烏克蘭達成和平協議，日益感到不耐。

川普上週在飛往阿布達比途中對隨行記者表示，他認為只有他能推動目前陷入停滯的烏俄和平談判，並暗示普廷沒參加土耳其的談判，是因為他（川普）沒出席。

14日被問到是否仍相信普廷在「拖他下水」（tapping （him） along）以拖延和平談判時，川普回應道：「我1週內就會讓你們知道，幾天內就會告訴你們。」

在川普與普廷通話前，白宮發言人卡李威特19日表示，川普「對衝突雙方都感到疲憊與挫折」，並強調他的目標是「達成停火，並結束這場衝突。」

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