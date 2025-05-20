為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜登罹攝護腺癌首發文：癌症影響我們每一個人

    美國前總統拜登被診斷出罹患侵襲性攝護腺癌，拜登今天在社群發文感謝大家以愛與支持鼓勵他和妻子。（圖擷自IG）

    美國前總統拜登被診斷出罹患侵襲性攝護腺癌，拜登今天在社群發文感謝大家以愛與支持鼓勵他和妻子。（圖擷自IG）

    2025/05/20 01:07

    〔中央社〕美國前總統拜登被診斷出罹患侵襲性攝護腺癌（aggressive prostate cancer），正在評估治療選項。拜登今天在社群發文表示，「癌症影響著我們每一個人」，感謝大家以愛與支持鼓勵他和妻子。

    拜登辦公室昨天指出，拜登（Joe Biden）上週因泌尿系統疾病的症狀而就醫，並發現攝護腺有結節。他於16日經診斷罹患攝護腺癌，癌細胞已轉移到骨骼。

    拜登今早在社群媒體平台X發文表示：「癌症影響我們每一個人。如同你們許多人一樣，吉兒（Jill）和我也體會到，人在破碎之處反而最堅強。謝謝你們用愛和支持鼓勵我們。」

    美國總統川普（Donald Trump）昨天在社群媒體發文表示，他與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）聞訊後感到難過，盼拜登早日康復、治療順利。

    拜登昔日副手、前美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）發聲鼓勵拜登是「鬥士」，前美國總統歐巴馬（Barack Obama）則發文表示，相信拜登會以特有的決心來面對這項挑戰。

    外電報導，82歲的拜登今年1月以美國史上最年長總統之姿卸任。他擔任總統期間，健康狀況和年齡飽受外界質疑。拜登罹癌消息曝光後，華府有不少居民都很感嘆。

    專家指出，過去10年在治療晚期攝護腺癌方面有長足進展，即使患有轉移性攝護腺癌，許多男性也能存活「5至10年，甚至更久」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播