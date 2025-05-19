南韓驚傳連續刺殺釀2死2傷 中國朝鮮族禿頭男逃數小時落網

南韓京畿道始興警察署針對中國籍車姓嫌犯所發布的通緝令，包含嫌犯照片、特徵描述及案情摘要。（圖取自南韓京畿始興警察署專頁）

2025/05/19 20:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓京畿道始興警察署19日宣布，已緊急拘留當日犯下連環刺殺案的中國朝鮮族（中國少數民族之一）車姓禿頭男嫌疑人。車某涉嫌在鄰近首爾西部的京畿道始興市地區，持刀連續攻擊4人，導致2人不幸身亡、2人受傷。

警方在對其發布通緝並展開集中追緝後，於當天下午7時25分許，在始興市龜島附近將其成功逮捕。據韓聯社及法新社引述警方消息，車嫌落網後已對所有指控坦承不諱，警方將在調查其犯案原委後，對其提請逮捕令。

請繼續往下閱讀...

這起駭人血案始於週一上午約9點30分。據悉，車姓嫌犯先在京畿道始興市正往洞（Jeongwang-dong）一處便利商店內，持刀刺傷一名年約六旬的女性店主後駕車逃逸。警方接獲報案循線追查，竟在車嫌位於正往洞（據信為其住處）發現一具據信為車主且「似乎已棄置數日」的屍體，這是警方發現的第一名死者。

大約2小時後，即上午11點30分左右，在逃的車姓嫌犯再度於另一地點犯案，持刀刺傷一名七旬老翁。警方隨後在持續搜查其正往洞住處的過程中，發現了第二具屍體。2名在攻擊中受傷的民眾（便利商店女店主及七旬老翁）在送醫接受治療後，情況穩定康復中。

車姓嫌犯的連環作案在當地引發恐慌，始興市府曾於19日午連發兩道緊急警示。首則通報「正往洞地區今日發生持刀傷人事件」，籲請市民避免外出。次則詳述嫌犯為「年約50多歲，禿頭，身著深色套頭衫及長褲，內搭淺藍色上衣」，呼籲民眾若發現其行蹤應立即報警。警方在發布通緝令後全力追捕，最終順利將嫌犯緝拿歸案，目前正深入調查其確切犯案動機。

南韓社會近來接連發生數起引人矚目的暴力攻擊事件，包括數月前一名教師在小學刺死8歲學童，以及近期一名學生持刀刺傷4人，引發公眾對安全的普遍憂慮。儘管如此，根據2021年官方統計數據，南韓整體謀殺率為每十萬人1.3例，此一數字仍顯著低於全球的平均水平。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法